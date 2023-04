Allerta meteo lunedì 17 aprile: ecco su quali Regioni e l’Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo prevista per l'intera giornata di lunedì 17 aprile. Secondo gli esperti il maltempo si abbatte su Regioni del Centro-Sud.

Allerta meteo per l’intera giornata di lunedì 17 aprile. Continua il maltempo soprattutto sulle Regioni del Centro e Sud dell’Italia. La Protezione Civile ha diramato come sempre un bollettino di criticità sulle zone a rischio alto.

Allerta meteo lunedì 17 aprile

Il maltempo continua ad essere presente all’inizio di questa nuova settimana di aprile. Previste precipitazioni, secondo gli esperti, sempre sul Centro-Sud. Allerta alta anche per la giornata lunedì 17 aprile su alcune Regioni e zone d’Italia. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. ” Dopo aver colpito le regioni tirreniche tra Sabato 15 e Domenica 16 infatti, il maltempo si sposterà ad inizio settimana sempre più verso le regioni adriatiche portando però ancora frequenti piogge e temporali su tutto il meridione e su parte delle regioni centrali”.

Ecco su quali Regioni e l’Avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato il suo solito bollettino con allerta gialla per rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Una “settimana all’insegna del maltempo su tutto il Sud e parte del Centro. Rovesci e temporali infatti saranno diffusi su buona parte delle regioni meridionali, con attenuazione del maltempo solo a fine giornata. Sul Centro Italia il tempo sarà molto variabile con nubi compatte solo su regioni adriatiche e Lazio meridionale con piogge e locali temporali, più diffusi e intensi nella notte e al mattino sull’Abruzzo. Anche qui però dalla sera tendenza ad attenuazione dei fenomeni temporaleschi. Al Nord nuvolosità diffusa su aree alpine, prealpine e appenniniche con deboli piogge e locali rovesci tra tardo mattino e pomeriggio mentre cielo più asciutto sul resto del nord dove però non mancheranno velature sempre più estese.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione”.