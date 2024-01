Canada, elicottero precipitato: chi sono i due italiani morti?

Canada, elicottero precipitato con conseguenze terribili: nello schianto ci sono state tre vittime, di cui due sono italiani. In queste ore si sta cercando di capire quale possa essere stata la dinamica.

Canada, elicottero precipitato

Un terribile incidente si è verificato in Canada ieri pomeriggio verso le ore 12: un elicottero è precipitato nella località di Terrace, nella zona della British Columbia. “Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità per sostenere le indagini sulle cause dell’incidente”, sono state le parole, come riferisce The Canadian Press, John Forrest, il presidente e direttore generale di Northern Escape Heli-Skiing, la compagnia di eliski proprietaria dell’elicottero precipitato.

Chi sono i due italiani morti

Le vittime, in totale, sono tre di cui due italiani di origine dell’Alto Adige: Heiner junior Oberrauch, detto Heinzl, 29anni, figlio di Georg, fondatore dei negozi di articoli sportivi Sportler, e Andreas junior Widmann, 35 anni, imprenditore del settore tessile, figlio di Heinrich Widmann, fondatore della Texmarket. Sono invece rimasti feriti il fratello di Heinzl, Jakob Oberrauch, 34 anni, amministratore delegato di Sportler, e Johannes Peer, 34 anni, cognato dei due fratelli e direttore finanziario dello stesso gruppo di articoli sportivi. Mentre si trova in gravi condizioni Emilio Zierock, 35 anni, della nota cantina vinicola Foradori. La terza vittima, straniera, è il pilota dell’elicottero: si tratta di un uomo del posto.