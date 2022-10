Ballando con le Stelle, Cattelan punge la Lucarelli dopo l’offesa della Zanicchi

Ballando con le Stelle, Cattelan punge la Lucarelli nel dialogo con Milly Carlucci invitata nel suo programma su Rai 2 Stasera c’è Cattelan. Al centro della discussione la lite e l’offesa di Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli.

Milly Carlucci è stata ospite del programma di Alessandro Cattelan in Stasera c’è Cattelan. Si è parlato ovviamente della lite tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi.

La conduttrice ha commentato: “Iva si è pentita, mortificata, non ha dormito la notte per quello che è successo. Ha chiesto scusa sia durante la trasmissione, non si è visto ma lo ha fatto appena è terminato il programma, e poi in altri programmi. Dovrebbero aver fatto pace. Io spero che siamo ad una pace definitiva”.

Pronta la risposta pungente di Cattelan: “Anche perché Selvaggia non mi sembra una che se le lega al dito, no?“, dice il conduttore, in riferimento al carattere fumantino della giudice di Ballando con Le Stelle.

“Non fare allusioni. Selvaggia è una donna spiritosa e intelligente, fa battute e provocazioni, ma il ruolo della giuria è quello di essere pungente. Anche perché, se non pungolassero un po’ i nostri concorrenti, sarebbero tutti seduti sugli allori e non ci sarebbe la progressione di cui abbiamo bisogno”, la replica di Milly Carlucci. Che poi aggiunge: “Io detesto fare la maestrina dalla penna rossa. Per me c’è diritto di parola e di opinione da parte della giuria, però hanno di fronte dei personaggi a loro volta di successo, consolidati, con una personalità e che hanno il diritto di poter rispondere.

Chiaramente tutto deve rimanere nell’ambito dell’educazione che ci consente di entrare nelle case e di essere visti dai bambini fino agli anziani, perché Rai Uno è così. Il confronto intelligente e anche pepato ci sta, fatta salva l’educazione”.

L’offesa grave della Zanicchi

Anche nella seconda puntata di Ballando con le Stelle sarà tema caldo l’offesa sessista di Iva Zanicchi nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Tutti conoscono il fatto visto che il video è diventato virale.

Al termine dell’esibizione, la giudice aveva dato un voto molto basso a Iva Zanicchi che, forse credendo di non essere ascoltata, aveva sussurrato due volte: “Tr**a”.

La cantante è tornata su quanto avvenuto nel post esibizione nella prima puntata del programma dicendo: “Sabato sera per me sarà molto dura, voglio essere sincera, però ce la metterò tutta. All’inizio l’istinto era quello di andare via. Della serie ‘scusate ho sbagliato vado via’. Devo dire la verità, lunedì non mi sono allenata.

Ho detto a Peron di perdonarmi”. Poi la cantante ha svelato di aver pianto “due notti di fila dopo la puntata.

