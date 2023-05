Australia, 95enne colpita con taser dalla polizia in casa di riposo: condizioni gravi

Una 95enne è stata colpita dalla polizia con un taser per ben due volte. La donna aveva un coltello in mano.

Un fatto di cronaca gravissimo quello che ha avuto luogo in Australia, dove un’anziana signora rischia la vita. Una 95enne è infatti stata colpita dalla polizia con un taser per ben due volte.

La donna aveva in mano un coltello, ma non sembrava intenzionata a commettere nessun tipo di crimine.

Colpita dalla polizia con un taser: una 95enne in ospedale

È successo in Australia, nel nuovo Galles del Sud. Luogo della vicenda è stata la casa di riposo di Cooma, la Yallambee Lodge. I protagonisti dell’episodio sono una donna anziana, di 95 anni, e due agenti di polizia. La vittima è Clare Nowland che, attualmente, combatte tra la vita e la morte in ospedale.

La donna era all’interno della casa di riposo e dimostrava di non essere in grado di camminare senza l’ausilio del deambulatore. Stringeva un coltello in mano e a quanto pare questo dettaglio risultava essere preoccupante per uno dei due agenti di polizia presenti sul posto. Dopo averle chiesto di lasciare la potenziale arma, l’uomo l’ha colpita due volte con il taser, prima al petto e successivamente alla schiena. A causa della scossa, l’anziana donna è caduta battendo la testa. Successivamente è stata portata in ospedale, per via della pessima condizione.

Un episodio inaspettato e sicuramente evitabile. L’agente che ha compiuto il gesto verrà infatti interrogato, per capire al meglio la dinamica e decidere come muoversi. Intanto la donna presenta gravissime condizioni, vista l’età e la sua condizione di salute.

A parlare di quanto accaduto è stato Peter Cotter, vice commissario della polizia del Nuovo Galles del Sud:

“Siamo molto preoccupati per quanto accaduto l’altro giorno. Ed è per questo che abbiamo avviato un’indagine”.

Attualmente l’agente, in servizio da 12 anni, non è stato sospeso. Si lavora però per capire al meglio il caso.

