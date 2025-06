Laboratorio Farmaceutico Erfo presenta al mercato il nuovo integratore Osteo-therapy

Il prodotto nutraceutico riduce del 40% i tempi di integrazione ossea per l’implantologia odontoiatrica. Per il 2025 previsti 2,3 milioni di nuovi impianti dentali in un mercato che ha raggiunto i 15 milioni di pazienti

Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A., PMI innovativa e società benefit attiva nel settore nutraceutico, il 16 giugno 2025 ha presentato, presso la location di Palazzo Mezzanotte, l’ integratore nutraceutico Osteo-therapy. Il prodotto, attualmente in fase di iter brevettuale, è destinato al mercato dell’implantologia dentale e dell’ortopedia post-operatoria.

Osteo-therapy rappresenta la nuova frontiera della nutraceutica applicata all’osteointegrazione, ed è stato sviluppato dal dipartimento R&D di Erfo, nell’ambito del progetto Platform, sviluppato in collaborazione con l’ospedale C.O.T. Cure Ortopediche Traumatologiche S.p.A., Università Campus Bio-Medico di Roma, NCS Lab S.r.l., AMED S.r.l. e con il co-finanziamento del MIMIT. Osteo-therapy è già disponibile sul mercato e acquistabile al prezzo di 49 euro sul sito https://www.osteo-therapy.it e presso i principali grossisti per il mercato B2B.

La crescita del mercato dei nuovi impianti dentali

In Italia, il mercato dei nuovi impianti dentali continua a crescere, raggiungendo nel 2024 un numero di circa 2,2 milioni di unità, con un trend che proietta per il 2025 le stime a 2,3 milioni di nuove unità. In totale, sono circa 15 milioni gli italiani che si sono sottoposti ad un intervento di implantologia. Questi numeri riflettono a pieno il potenziale bacino d’utenza di Osteo-therapy®, che si distingue sul mercato grazie alla propria capacità di stimolare la rigenerazione permettendo l’inserimento dell’impianto definitivo già dopo soli 2 mesi, invece dei canonici 4-6 mesi Inoltre, grazie a molecole come la Spirulina, la Quercetina, la Vitamina D e il Calcio, il prodotto riesce ad attivare naturalmente un’azione antinfiammatoria, analgesica e antiossidante, che migliora l’esperienza clinica e riduce la necessità di farmaci antinfiammatori post-intervento.

Durante l’evento di presentazione di Osteo-therapy, di fronte ad una vasta platea di professionisti appartenenti sia al mondo finanziario, che al settore odontoiatrico, si è svolta una tavola rotonda dal titolo “Open Innovation per la rigenerazione ossea. Modelli di collaborazione tra industria, Università e comunità scientifica”. I protagonisti di questo approfondimento sono stati: Flavio Corpina (Consigliere Delegato R&D Laboratorio Farmaceutico Erfo), Alberto Rainer (Responsabile scientifico “PLATFORM”, Professore Ordinario di Bioingegneria Industriale) , Alessia Quattrocchi (Direttore Tecnico e Responsabile Controllo Qualità, Laboratorio Farmaceutico Erfo), Roberto Lo Giudice (Ricercatore Tenure Track, Università Degli Studi di Messina) e Marco Portelli (Professore Associato di Patologia e Medicina Orale, Università degli Studi di Messina).

Cutè: “Osteo-therapy, impatto rivoluzionario sul mercato”

“Abbiamo presentato con grande orgoglio la nostra ultima innovazione Osteo-therapy. Siamo molto fieri di questo prodotto, non solo per l’impatto rivoluzionario che avrà sul mercato, ma anche per la collaborazione che c’è stata tra il nostro dipartimento di R&D con tutti gli altri soggetti coinvolti nella nascita di questo prodotto innovativo, fiduciosi che possa essere un grande alleato nella rigenerazione ossea, nella semplificazione delle procedure degli interventi di implantologie dentale e, di conseguenza, del benessere dei pazienti”, ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato di Erfo dott. Alessandro Cutè.