Asia e Kim, chi sono i figli di Mirko Casadei: cosa sappiamo di loro?

Chi sono Asia e Kim, cosa sappiamo dei figli di Mirko Casadei. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia del noto musicista pop folk, figlio di Raoul Casadei.

Chi i figli di Mirko Casadei, Asia e Kim: cosa sappiamo di loro?

Il Re del Liscio Mirko Casadei è il padre di due figli oggi grandi, nati dall’amore con la sua compagna di vita Sabrina: la 28enne Asia Casadei e Kim Casadei. Il musicista e la sua famiglia vivono insieme nel “Recinto Casadei”, la tenuta costruita da suo padre Raoul Casadei in Emilia Romagna per tenere sempre vicine le persone a lui care. In un’intervista concessa a Famiglia Cristiana, il Re del Liscio ha parlato dell’origine dei nomi dei suoi figli: “Kim è il nome di un bambino italo-svizzero che ho conosciuto all’ asilo e che è diventato il mio migliore amico durante l’ infanzia. Asia invece è legato al periodo in cui facevo l’ animatore sulle navi con mia sorella Carolina. Ogni anno ritrovavo due nonni con una nipotina meravigliosa che, appena mi vedeva, si attaccava alle mie gambe. Ho scoperto poi che erano i genitori del cantante Paolo Belli, con cui poi sono diventato amico e che la bambina era sua figlia Asia”.

Cosa sappiamo di Asia, vita privata e famiglia

Asia è la figlia più grande di Mirko Casadei e, nonostante abbia solo 28 anni, si è già costruita una famiglia amorevole. È infatti diventata mamma all’età di soli 19 anni, dando alla luce la piccola Noa. Diventato nonno poco più che quarantenne, Casadei è affezionatissimo alla sua nipotina: “È come se fossi diventato padre un’ altra volta. Sono perdutamente innamorato di lei: quando arrivo a casa, a qualsiasi ora della notte, la prima cosa che faccio è andare a vedere se dorme, come facevo con i miei figli”. Asia sta crescendo Noa insieme al suo fidanzato Denis, che lavora nell’allevamento di cozze di suo padre, a Cervia. In un’intervista concessa ad Emilia Romagna Mamma, Asia Casadei ha ammesso di sentirsi sollevata che la sua bambina possa crescere in un ambiente così sereno e affiatato: “Con così tanti familiari intorno, oltretutto molto giovani, è davvero circondata di amore. E posso contare sull’aiuto di tutti”.

Cosa sappiamo di Kim, la passione per la musica

Le informazioni sulla vita di Kim Casadei sono ancora molto limitate. Sua sorella Asia ha parlato molto bene di lui nell’intervista ad Emilia Romagna Mamma, lodando il suo talento per la musica: “Mi piace cantare, da piccola ho fatto corsi di solfeggio, piano e chitarra. Ma mio padre non mi ha mai pressata affinché seguissi le sue orme. Mio fratello Kim, invece, è un ottimo musicista. Chissà, magari sarà lui a portare avanti il mestiere di nostro padre e nostro nonno”.