Oroscopo Branko settimanale 27 febbraio-5 marzo, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 27 febbraio al 5 marzo per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 27 febbraio-5 marzo, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Con quali sfide e eventi inaspettati si concluderà il secondo mese del 2023? Cosa ci aspetta invece nei primi giorni di marzo? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 27 febbraio al 5 marzo.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Branko Marzo 2023: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 27 febbraio-5 marzo

Tanto nervosismo nel futuro dei nati nell’Ariete. Sarà fondamentale mantenere la calma nei prossimi giorni, alcuni scontri sia in famiglia che in ufficio metteranno alla prova il vostro umore. Non otterrete nulla dando di matto, fate buon viso a cattivo gioco. Consolatevi con la buona sorte omaggio degli astri, potrebbe essere il periodo perfetto per prendersi qualche rischio in più.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 27 febbraio-5 marzo

È tempo di calmarsi per i nati nel Toro. Dovete mettere un freno alle continue discussioni che piagano i vostri rapporti. L’onestà è la vostra migliore alleata, siate sinceri e cercate di capire cosa volete davvero nel prossimo futuro. Ci sono tanti cambiamenti in arrivo, starà a voi decidere cosa è davvero importante per voi.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 27 febbraio-5 marzo

Tante, troppe distrazioni innervosiscono i nati nei Gemelli. Le interferenze e gli scontri con i colleghi vi rendono difficile concentrarvi sui vostri progetti lavorativi. Non fatevi guidare dalla frustrazione, proseguite dritti sulla vostra strada. Siate sempre pronti a fornire supporto alle persone a voi vicine, farebbero lo stesso per voi.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 27 febbraio-5 marzo

L’egoismo è il peggior nemico dei nati nel Cancro nei prossimi giorni. Cercate di uscire dalla vostra bolla e di dare importanza anche ai bisogni e ai sentimenti altrui, rischiate di allontanarvi dal vostro partner. I risultati si ottengono in coppia, mai da soli. Un’offerta intrigante potrebbe crearvi dei dubbi: prendetevi del tempo per pensare e per valutare al meglio la vostra situazione.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 27 febbraio-5 marzo

I nati nel Leone dovranno dare la priorità alla propria famiglia. Le persone a voi più vicine hanno bisogno del vostro supporto, nient’altro ha importanza al momento. La vostra calma e le vostre capacità diplomatiche saranno essenziali per evitare una frattura. In amore basta con le scuse, provate ad impegnarvi di più per il bene di entrambi.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 27 febbraio-5 marzo

Orecchie aperte ma non troppo per i nati nella Vergine. Avete bisogno di consigli per procedere oltre, ma dovete stare attenti a chi ve li offre. Chi vi conosce poco potrebbe portarvi sulla strada sbagliata, anche intenzionalmente. Non siate pigri e cercate attivamente una soluzione. Siate più intraprendenti anche in amore, non adagiatevi sugli allori e portate un po’ di brio.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 27 febbraio-5 marzo

I nati nella Bilancia sono sfiniti come mai fino ad ora. Non potete far altro che accasciarvi questa settimana, dedicate quanto più tempo possibile a recuperare le forze. Non c’è nulla di male a concedersi qualche momento di relax, tornerete alla carica più forti di prima. Dedicatevi ad attività per voi piacevoli, rispolverate un po’ i vostri hobby.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 27 febbraio-5 marzo

L’amore procede benissimo per i nati nello Scorpione. Le coppie, in particolare, ritroveranno lo smalto perduto in questi mesi: il vostro partner vi supporta al 100% e non vedete l’ora di ripagarlo con la stessa moneta. In ufficio, evitate scontri inutili. Bisticciare è appagante nell’immediato ma porta solo a ritardare i vostri obiettivi. Pazientate e pensate al futuro.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 27 febbraio-5 marzo

Per i nati nel Sagittario è arrivato il momento di essere sinceri. Non otterrete nulla ignorando ciò che provate, siate onesti con voi stessi e con gli altri e ritroverete un po’ di serenità interiore. In amore c’è una rivoluzione in arrivo, potreste essere costretti a rivalutare le vostre opzioni. Un scelta impulsiva rischia di ferire qualcuno, siate pazienti e valutate la situazione con calma.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 27 febbraio-5 marzo

Gli eccessi di foga potrebbero creare qualche guaio di troppo per i nati nel Capricorno. Sentite il bisogno di riaccendere vecchi rapporti, amicizie di lunga data. È un buon momento per divertirsi in compagnia ma fate attenzione a non esagerare: rischiate uno strappo, sia sociale che fisico. Evitate sforzi di troppo.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 27 febbraio-5 marzo

Sorprese e passione nel futuro dei nati nell’Acquario. Non c’è modo migliore per riscaldare il cuore di chi amate di una serata dedicata a voi due: seguite i vostri sentimenti e cercate di stupire. Occhio ai vostri obiettivi lavorativi ed economici, una serie di novità potrebbe portare ad evoluzioni molto positive. Con la persona giusta, riuscirete a portare a casa il bottino.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 27 febbraio-5 marzo

I nati nei Pesci dovranno sforzarsi di togliersi il paraocchi. Siete troppo presi dai continui impegni per notare ciò che vi accade attorno. Il lavoro è pesante, le responsabilità ancora di più, ma quel che è davvero importante vi sta sfuggendo di mano. Prendetevi un momento per respirare e riorganizzate le vostre priorità.