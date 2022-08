Arisa nuda su Instagram lancia un messaggio a sorpresa: “Sono sia donna che uomo”

Arisa nuda su Instagram ha lanciato un ulteriore messaggio riguardo la sua personalità e i suoi orientamenti sessuali. Non sono, purtroppo, mancati gli attacchi degli haters che hannoa ccusato l’artista di aver ritoccato la foto pubblicata.

Arisa nuda su Instagram

La cantante Arisa ancora una volta fa parlare delle sue uscite pubbliche sui social. Dopo che è stata premiata il 20 giugno come Queen of Music al Mix Festival di cinema Lgbtq, l’artista non perde occasioni per lanciare nuovi messaggi.

Nel suo ultimo post su Instagram, la cantante ha dichiarato di sentirsi sia donna che uomo, identificandosi come gender fluid. Taggando poi la pagina LGBTQ+, facendo chiaro riferimento di appartenere alla comunità.

Lancia un messaggio a sorpresa: “Sono sia donna che uomo”

“Sono ogni donna ma sono anche un uomo. Non c’è nulla di sbagliato in me” scrive Arisa su Instagram accanto ad una foto. Nello scatto la cantante è nuda, coperta solo nelle parti intime, e mostra un fisico statuario.

Più che il messaggio e le parole, i molti utenti che hanno reagito al post si sono concentrati sulla foto, accusando la cantante di aver fatto un uso eccessivo di Photoshop per rendere il suo fisico perfetto.