Rodi, incendio con pericolo per tanti turisti: dichiarato lo stato d’emergenza

Rodi, incendio sta letteralmente distruggendo l’isola greca. Tanti roghi che sono iniziati da giorni stanno mettendo in allarme i residenti ma soprattutto i turisti che sono ormai in fuga dal terribile catastrofe che si sta abbattendo sull’isola.

Rodi, incendio con pericolo per tanti turisti

Un grosso incendio si è scatenato nelle scorse ore in Grecia e in particolare a Rodi, meta turistica ogni anni in particolare anche di tanti italiani. “Abbiamo passato la notte a fuggire dal fuoco, ci siamo spostati cercando di anticipare gli ordini di evacuazione. Siamo andati verso sud-ovest per sfuggire alle fiamme, ci hanno accolto in abitazioni e ora siamo in un hotel vicino all’aeroporto. Ora siamo al sicuro ma qui è un disastro ambientale immane”. E’ la testimonianza del giornalista Massimo Alberti che si trova a Rodi in vacanza che però specifica come “I primi incendi ci sono stati lunedì sera ma tra venerdì e sabato il picco delle temperature e i venti caldi verso sud hanno aggravato la situazione. Rodi ha avuto due eventi devastanti di questo tipo in tre anni, sono i prodotti del cambiamento climatico ed è chiaro che non siamo attrezzati. Ma qualcosa va fatto e non possiamo ignorare eventi devastanti di questa portata. Il riscaldamento globale non è un complotto”.

Dichiarato lo stato d’emergenza

I soccorritori hanno effettuato “la più grande operazione di evacuazione mai avvenuta in Grecia” sull’isola di Rodi, dove un violento incendio imperversa per il sesto giorno consecutivo: lo ha dichiarato una portavoce della polizia all’Afp. “È la più grande evacuazione mai effettuata in Grecia. È andato tutto bene. Tutti, soprattutto i turisti, hanno seguito gli ordini”, ha sottolineato Konstantia Dimoglidou. Dunque, dichiarato lo stato d’emergenza a Rodi con molti turisti che sono praticamente in fuga.

La Protezione Civile greca – si legge in una nota della Farnesina – ha organizzato centri di accoglienza e raccolta e sta facilitando i trasporti verso l’aeroporto di Rodi e i porti disponibili per consentire gli imbarchi verso ulteriori destinazioni. Molti turisti presenti in questo momento sull’isola sono clienti Alpitour. L’azienda sta provvedendo ad anticipare i rientri con diversi voli. I clienti potranno contattare il numero di assistenza dedicato Alpitour +39-011-19682471. Per tutti i connazionali a qualsiasi titolo presenti a Rodi si suggerisce la registrazione sul sito www.dovesiamonelmondo.it e di scaricare la App ‘Unità di Crisi’, gratuita e disponibile per tutti i cellulari. Ciò permetterà di ricevere più facilmente tutte le comunicazioni dell’Unità di Crisi.

