Jovanotti e la gamba più corta dell’altra dopo l’incidente: “Operazione sbagliata”

Jovanotti si ritrova con una gamba più corta dell’altra dopo l’operazione a seguito dell’incidente in bici dello scorso 16 luglio nella Repubblica Domenicana. Secondo l’artista qualcosa è andato storto durante l’intervento.

Jovanotti e la gamba più corta dell’altra dopo l’incidente

Lorenzo Jovanotti è stato ospite del programma radiofonico di Radio2 Non è un paese per giovani, condotto da Massimo Cervelli e Tommaso Labate. Il cantante ha aggiornato sulle sue condizioni fisiche dopo l’incidente in bici dello scorso 16 luglio avuto nella Repubblica Dominicana. Il cantante ha ammesso che qualcosa è andato storto nell’operazione perché si è ritrovato con una gamba più corta dell’altra.

La confessione del cantante: “Operazione sbagliata”

“ Non è che l’operazione l’abbiano fatta proprio bene. Il femore si sono dimenticati di riallinearlo”, ha confessato Jovanotti. Infatti, causa del mancato allineamento ha “ una gamba più lunga dell’altra” . Poi, ha aggiunto: “Sì, poteva davvero andare peggio e poi io sono uno che tende a minimizzare e a leggere le opportunità che mi viene offerta. Adesso dovrò fermarmi e fare fisioterapia. Una gran rottura. Devo mantenere la muscolatura tonica. Come ho detto non sono l’ultimo ad avere una gamba più corta dell’altra e così a memoria mi vengono Garrincha e Pantani, così almeno sono in buona compagnia“.

Sul prossimo tour dell’artista nei palazzetti c’è molta incertezza. “ Penso che non ce la faremo, aspetto la lastra a inizio ottobre. In questi giorni suono seduto come Ben Harper. Ma è un’idea che non mi piace. La musica per me è movimento… “, ha ammesso Jovanotti.

