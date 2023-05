Appena uscito dal carcere, ruba furgone e uccide un ciclista: 25enne nei guai

Appena uscito dal carcere, ruba un furgone e attacca un ciclista, togliendogli la vita. Questo è l’episodio che ha visto come protagonista un 25enne, già conosciuto alle forze dell’ordine.

Ruba furgone appena uscito dal carcere, succede a San Giuliano

È successo a San Giuliano Milanese nelle ultime ore, luogo in cui un ragazzo di 25 anni ha rubato un furgone uccidendo un ciclista, travolto dal mezzo. E pensare che Vasco Dall’Osto (nome del responsabile) era appena uscito di prigione, dopo aver scontato una pena di 3 anni (dal 2019). Ieri, Lunedì 15 Maggio, era il suo primo giorno di lavoro una volta lasciato il carcere di Bollate, nel quale sarebbe tornato per la notte.

Sono però bastate poche lancette d’orologio prima che l’uomo commettesse un altro reato. Un giorno “libero” per lavorare, quando basta per seminare il panico e fuggire. Dopo aver tolto la vita ad un ciclista di un paese vicino, un signore di 78 anni (di nome Renato Borsotti), ha provato a lasciare il luogo del delitto. Per questo motivo con il furgone rubato ha provato a far perdere le sue tracce. Ciò però non è servito, poiché il colpevole è stato catturato e riportato in carcere.

Già conosciuto alle forze dell’ordine, per innumerevoli condanne a suo carico, era stato arrestato per tentato omicidio ai danni di un ragazzo, un pusher che lo aveva truffato, avendogli venduto carta anziché cocaina. Questa volta, però, la situazione si mostra molto più grave. Il 25enne italiano riceverà differenti accuse: omicidio nei confronti del ciclista, furto di un mezzo e guida senza patente (che gli è stata ritirata tempo fa). La disperata fuga ha portato l’uomo a correre su delle strade di campagne, ma il furgone si è fermato in una pozza di fango. Questo lo ha portato a spogliarsi e a gettarsi in un laghetto lì vicino.

Giunti gli agenti, lo hanno catturato e portato di nuovo in carcere. La pena, già importante, verrà così aggravata dal suo tentativo, scellerato, di fuga.

