GF 2024 cambia giorno di nuovo, quando va in onda? Ecco la nuova programmazione

Il GF 2024 cambia di nuovo giorno, quando va in onda la prossima puntata? Tutto quel che c’è da sapere sugli ennesimi cambiamenti nella programmazione del reality show di Alfonso Signorini.

GF 2024, si cambia ancora giorno: quando va in onda la prossima puntata?

Non c’è pace per il Grande Fratello 2023-24 di Alfonso Signorini, ormai trattato alla stregua di un tappabuchi. La prossima puntata del GF non andrà in onda di lunedì come di consueto: il reality show subisce l’ennesimo cambio di programmazione. Il programma verrà posticipato per dare spazio alla finale della Supercoppa Italiana, in onda su Canale 5 lunedì 22 gennaio. I fan dello show non dovranno aspettare molto tempo, per fortuna: il GF andrà infatti in onda il giorno dopo, martedì 23 gennaio. Il Grande Fratello tornerà al suo normale slot del lunedì sera a partire dalla fine di gennaio.

LEGGI ANCHE: GF 2024, chi sono i nominati fino al 23 gennaio: sondaggi, come votare

Le novità in arrivo, torna il doppio appuntamento settimanale

Le novità in palinsesto per i fan del GF non finiscono qui. A partire da giovedì 25 gennaio, infatti, sarà ripristinato il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello, che andrà in onda quindi di lunedì e di giovedì. Una scelta che da un lato spinge lo show ad accelerare i tempi e dall’altro lo mette in diretta competizione con la terza stagione di Doc – Nelle tue mani, in onda ogni giovedì in prima serata su Rai 1. Una scelta coraggiosa quanto rischiosa, visto l’enorme seguito di pubblico della celebre fiction Rai.