In una villetta di Anzio, in provincia di Roma, si è verificata un’esplosione a causa di una probabile fuga di gas.

Anzio, esplosione in una villetta: grave una donna

Ad Anzio, in provincia di Roma, si è verificata una esplosione in una villetta. L’ipotesi più accreditata è quella di una probabile fuga di gas, ma sul punto le autorità stanno indagando. La palazzina si trova in via dei Faggi ad Anzio, e l’esplosione ha provato il crollo una parte della villa.

Una donna, che è rimasta intrappolata sotto le macerie, è attualmente in gravi condizioni e ha riportato – secondo quanto riportato da Roma Today, anche diverse ustioni. Vigili del fuoco, polizia e carabinieri sono comunque ancora al lavoro per cercare di ricostruire quello che è accaduto.

Fuga di gas ipotesi più accreditata

La donna, che secondo le prime informazioni ha circa 60 anni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Roma Sant’Eugenio.

L’esplosione è stata avvertita poco dopo le 10:00 di stamattina, mercoledì 19 ottobre, e ha creato grande spavento e paura anche nei residenti del paese. I soccorritori, comunque, sono al lavoro per accertare la presenza sotto le macerie la presenza di altre persone che potrebbero essere state coinvolte nel crollo.