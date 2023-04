Come sta Sarah Felberbaum, la lotta con la depressione: “Mi facevo del male”

Come sta Sarah Felberbaum, l'attrice britannica parla della sua lotta contro la depressione: "Mi facevo del male e non so perché".

In una lunga e toccante intervista concessa al settimanale Oggi, l’attrice 43enne Sarah Felberbaum ha aperto il suo cuore, raccontando la sua parte più vulnerabile. In particolare ha parlato delle difficoltà affrontate dopo la nascita del suo secondo figlio, Noah, nel settembre del 2016. Felberbaum ha ammesso di aver sofferto per lungo tempo di forte depressione: “So cosa significa la depressione. Ho avuto problemi con il cibo, impiegando anni per uscirne. Mi facevo del male anche fisicamente e non so perché. È la prima volta che posso parlare con onestà e nessuna vergogna del percorso che ho affrontato dopo la nascita del mio secondo figlio. Ogni tanto torno ancora dallo specialista. Ma il brutto è ormai archiviato”.

Quando pensava di essere sola, a darle supporto è stata sua suocera, che si è accorta di tutto: “A volte pensi di essere invisibile, che la gente non veda quanto stai soffrendo. L’unica che se n’era accorta e me lo ha detto è stata mia suocera. Noah aveva appena un mese e io già ricominciavo a lavorare. Questa cosa non mi ha aiutato, non è stata una scelta felice. Ma mi avevano fatto una proposta e mi è mancato il coraggio di dire no. Avrei dovuto prendermi del tempo”.

L’amore per Daniele De Rossi: “Ho capito che si può essere felici”

Sarah Felberbaum si è rialzata anche grazie al costante supporto di suo marito, l’ex calciatore e simbolo della Roma Daniele De Rossi. Nel corso dell’intervista, l’attrice ha svelato che non avrebbe mai pensato di innamorarsi di lui: “Quando l’ho conosciuto ho detto: ‘Vabbé, un calciatore, non può essere’. E invece dopo più di dieci anni eccoci qui”. Ad oggi, non riesce ad immaginarsi la sua vita senza Daniele: “Non so cosa dire, ripeto ancora una volta che Daniele è l’amore della mia vita. Lui è solido, centrato. Alla fine ho capito che si può essere felici“.