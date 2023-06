Molise, elezioni regionali 2023: urne aperte

Dopo aver analizzato l’andamento delle elezioni comunali in molte città italiane, si passa alle elezioni regionali 2023 che stanno movimentando il Molise.

Le urne, aperte da questa mattina, hanno già portato molti cittadini al voto.

Elezioni regionali Molise 2023

In Molise è ormai tutto pronto. Domenica 25 Giugno e Lunedì 26 Giugno la regione sarà impegnata con le elezioni regionali. Ai cittadini è stato infatti chiesto di votare il presidente della giunta regionale e rinnovare il consiglio regionale. Per questo gli elettori hanno un arduo compito. Si tratta di circa 240.000 persone che hanno il diritto – e il dovere – di andare al voto, nella speranza che il dato sia molto alto.

L’ultima volta soltanto 137.087 persone votarono, un dato significativo che verrà poi messo a confronto con quello di quest’anno.

Le urne sono aperte dalle ore 7 di questa mattina – Domenica 25 Giugno – e chiuderanno alle ore 23. Domani invece saranno aperte dalle 7 alle 15. Dopodiché si procederà allo spoglio.

I candidati, per l’occasione, sono soltanto tre.

I candidati

Elezioni regionali molto importanti per la regione molisana, che avverranno tra il 25 e il 26 Giugno. I candidati in corsa sono ben tre.

Si tratta di Roberto Gravina, sostenuto da Alleanza Verdi Sinistra, Costruire Democrazia, Molise Democratico e Socialista, Movimento 5 Stelle, Partito democratico, Progresso Molise Gravina Presidente. Poi c’è Francesco Poggi, che a sua volta conta l’appoggio di Forza Italia Berlusconi per il Molise, Fratelli d’Italia, Il Molise che Vogliamo, Lega per Salvini Premier, Noi Moderati, Popolari per l’Italia, Unione di centro. Infine si parla di Emilio Izzo con la sua lista civica “Io Non Voto I Soliti Noti”

Chi vince si prenderà l’onere (e l’onore) di gestire tutte le situazioni che riguarderanno la regione del Molise nei prossimi anni. Ecco perché ci si attende un’affluenza rilevante, come risposta da parte dei cittadini.

