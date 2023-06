In Trentino-Alto Adige gli orsi in eccesso verranno trasferiti, per evitare di essere uccisi e di creare ulteriore scompiglio.

In Trentino-Alto Adige gli orsi in eccesso verranno trasferiti, per evitare di essere uccisi e di creare ulteriore scompiglio.

Gli animali saranno così ridistribuiti.

Trentino, verranno trasferiti gli orsi in eccesso

Dopo un’accesa discussione, sembra finalmente essere arrivata la parola “fine”. L’orsa che “aveva ucciso” il runner Andrea Papi ha rischiato l’abbattimento, poiché colpevole di aver tolto la vita ad un giovane ragazzo. Questo aveva alzato le critiche dei cittadini, preoccupati per l’eccesso di orsi all’interno della regione.

Il Ministero dell’Ambiente ha dunque voluto dare una scossa per chiudere la questione, decidendo di trasferiti alcuni esemplari presso delle strutture estere, tutelando la specie.

Per non commettere altri errori, è stato organizzato un incontro, al quale ha partecipato non soltanto il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ma anche la provincia autonoma di Trento.

Questo è ciò che emerge da una nota:

“Il ministero è impegnato, insieme alla Provincia di Trento, a trovare una soluzione per favorire il trasferimento degli esemplari in eccesso, in un quadro di misure e interventi che garantiscano la sicurezza dei cittadini”.

Si ha dunque un duplice obiettivo: tutelare la specie, per evitarne l’abbattimento, e dare maggior consapevolezza ai cittadini.

L’incontro, svoltosi nelle ultime ore, ha visto anhe la partecipazione di Gilberto Pichetto (ministro), Claudio Barbaro, in qualità di sottosegretario, e Maurizio Fugatti, che riveste il ruolo di Presidente della Provincia autonoma di Trento.

Occorrerà attendere qualche altro giorno per far sì che ciò che è stato discusso, e deciso, possa essere messo in atto, utilizzando tutti i canali diplomatici a disposizione e gestendo al meglio la situazione. Sembra che si sia arrivati ad una soluzione definitiva.

