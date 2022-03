Che malattia ha Putin? Il mistero della salute dello zar

Che malattia ha Putin: tante voci stanno circolando intorno alla salute del presidente della Russia. Da malattie terminali a riti tribali a cui avrebbe partecipato lo zar.

Che malattia ha Putin?

Nelle ultime ore, durante il conflitto in Ucraina, sono ribalzate voci di una possibile nuova malattia di Putin. Secondo queste notizie, rimbalzate immediatamente in tutto il mondo, Putin potrebbe essere affetto da un cancro all’intestino in fase terminale.

Nei giorni scorsi, però, ancora un’altra ipotesi è circolata.

Valery Solovey, 61 anni, politologo ed ex professore a Mosca, aveva affermato che Putin soffre di problemi medici nascosti e che il presidente avrebbe partecipato a rituali sciamanici segreti insieme al ministro della Difesa Sergey Shoigu.

Il mistero della salute dello zar

Dopo tutte queste notizie, mai smentite completamente, ruota un certo mistero intorno alla salute del presidente russo. Da voci è un attimo che si arrivi a leggende. Nel canale Telegram “General SVR”, di cui Solvey è ritenuto autore.

e avrebbe scritto che è stato fatto “il sacrificio di un lupo nero per migliorare la salute del presidente”.

Inoltre, il racconto macabro continua: “Un pezzo di tessuto bianco è stato imbevuto del sangue del lupo e bruciato“ poi “presumibilmente i partecipanti al rito hanno visto un corvo nero nel fumo che girava in cerchio per lungo tempo. Per qualche ragione, questo segno è stato spiegato a Putin come un grande successo”.

Infine, Solovey ha detto sulla possibile malattia di Putin: “Non uso l’espressione ‘malato terminale’ e non l’ho mai usata.

Uso un eufemismo: circostanze personali di forza irresistibile”. Il professore ha affermato che Putin in passato soffriva del morbo di Parkinson in fase iniziale.

