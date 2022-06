Antonella Castelvedere, chi era la docente e perché è stata uccisa dal marito?

Antonella Castelvedere era una professoressa di origini italiane che da diversi anni viveva ed insegnava in Inghilterra.

Antonella Castelvedere, chi era la docente

Antonella Castelvedere aveva 52 anni ed è stata uccisa nel borgo di Colchester, in Inghilterra. La donna era originaria della provincia di Brescia e precisamente di Bagnolo Mella.

Da venticinque anni viveva in Inghilterra e lavorava come docente universitaria nell’Essex. Insegnava come “docente Senior” di Letteratura Inglese presso l’Università del Suffolk. Ne suo profilo, sul sito dell’Università, si legge che aveva una “lunga esperienza nel migliorare l’esperienza degli studenti attraverso la leadership accademica, la progettazione innovativa del curriculum e le partnership professionali”.

Inoltre, Antonella aveva una vita ormai in Inghilterra: infatti, era sposata ed aveva una figlia di 6 anni.

Il marito è un anglo-turco di 4 anni più giovane, accademico e professore di matematica nella stessa università della moglie. Purtroppo, la professoressa ha perso la sua vita mercoledì 1 giugno. La sua morte è stata causata prima da una colluttazione e poi è stata colpita a morte da un coltello. Per l’omicidio è stato fermato il marito.

Perché è stata uccisa dal marito?

Le prime indagini hanno fatto pensare a una rapina finita male ma poi gli indizi hanno portato a virare l’attenzione sul marito che è stato fermato.

La prima ipotesi che avrebbe spinto l’uomo ad uccidere la donna è l’invidia. Infatti, tra marito e moglie i rapporti erano tesi da qualche tempo, e l’uomo avrebbe ammazzato la professoressa perché non sopportava il successo che Antonella aveva nel suo lavoro, docente stimata e benvoluta, scrittrice di saggi e amata dai suoi studenti. Quando è arrivata la polizia, la donna era in fin di vita ma poco dopo si è spenta.

