Meloni contro Draghi: poi la premier precisa e attacca il Pd

Meloni contro Draghi: dure parole della premier nei confronti dell’ex presidente del Consiglio. Poi, dopo le polemiche a seguito delle sue parole, è arrivato il chiarimento.

Meloni contro Draghi

Giorgia Meloni ha attaccato Mario Draghi specificando che la sua politica estera non può risolversi nella triangolazione Roma-Berlino-Parigi, come nella foto del “grande gesto da statista del mio predecessore“. “Per alcuni la politica estera è stata farsi foto con Francia e Germania quando non si portava a casa niente. L’Europa non è a tre ma a 27, bisogna parlare con tutti: io parlo con Germania, Francia e pure con l’Ungheria, questo è fare bene il mio mestiere”, ha dichiarato la premier.

La premier precisa e attacca il Pd

Dopo le polemiche, la premier ha voluto chiarire, spostando poi l’attacco al Partito Democratico. “Durante gli anni di governo del centrosinistra il Pil crollava, ora con noi il Pil va meglio”, ha sottolineato la Meloni. “Noi dobbiamo essere, e io sono molto fiera, del lavoro fatto sul Pnrr, un lavoro che abbiamo fatto nonostante il tema di una possibile revisione del Piano per adeguarlo a un contesto mutato, risolvendo alcune criticità che c’erano nei Piani adottati dai precedenti governi nonostante venisse considerata un’ipotesi impossibile o derubricata a una scelta folle che ci avrebbe fatto perdere le risorse del Pnrr, ci avrebbe portato l’Italia fuori dall’Europa in un racconto distorto e distruttivo che non fa stato del ruolo dell’Italia, di quello che possiamo ottenere con un po’ di pragmatismo e buonsenso”, ha aggiunto.