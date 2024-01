Agnese Girardello, chi è la moglie di Nicola Di Bari: vita privata, età, figli

Chi è Agnese Girardello, moglie di Nicola Di Bari. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita del celebre cantante anni Settanta. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Agnese Girardello, moglie di Nicola Di Bari: vita privata, carriera

Agnese Girardello è la moglie e compagna di vita di Michele Scommegna, in arte Nicola Di Bari, celebre cantante anni Settanta popolare sia in Italia che all’estero. Al fianco dell’artista dall’inizio della sua carriera, è la sua spalla e la sua roccia da quasi sessant’anni. Ancora oggi Nicola Di Bari è pazzo di lei, come ha spiegato in una recente intervista:“Lei è la donna di cui sono pazzamente innamorato dal 1964″. Ospite a C’è tempo per… su Rai 1 insieme a suo marito, Agnese ha raccontato qualche dettaglio del suo primo incontro con il cantante: “Ero su un autobus stracolmo di gente: io salii e un ragazzo, che scoprii essere Nicola, si alzò per cedermi il posto… Poi quando però si sedette un altro giovane, lui lo riprese fortemente”. Nicola Di Bari ha continuato il racconto: “Quella ragazzina era in piedi, allora le ho dato il mio posto. La sera ci siamo ritrovati in autobus. Le ho offerto un caffè e da allora stiamo insieme. All’inizio fu molto difficile, perché venivamo da culture diverse, io sono pugliese e lei veneta, ma ci siamo accettati”. Tre anni dopo il loro primo incontro, nel 1967, i due decidono di sposarsi: “Lei mi ha insegnato ad amare. Io non credevo nel matrimonio”.

Vita privata, i figli della coppia

Dal loro amore nascono quattro figli: Ketty, nata nel 1968, Nicoletta, nel 1972, Arianna, nel 1973, e Mathis, ultimogenito nato nel 1979. La nascita di Ketty è un momento dolce ed amaro per Nicola Di Bari che, in quel momento, era sul palco del Cantagiro con il brano Eternamente: “È una gioia grandissima, ma avrei voluto essere vicino ad Agnese”. La paternità è un’esperienza che cambia completamente la vita del cantante: “Quando nacque Ketty non sapevo cosa volesse dire essere padre. Mi cambiò la vita, improvvisamente capii che non contavo più niente io, c’era solo lei per me! A quel punto, io e mia moglie scrivemmo per lei ‘La prima cosa bella’ e Mogol la cesellò con la sua arte”. Le informazioni sulla vita e carriera dei quattro figli di Nicola ed Agnese sono molto limitate. La più famosa dei quattro è Arianna Scommegna, che si è costruita una carriera come attrice teatrale e cinematografica. Oggi ha cinquant’anni ed è una socia fondatrice e partecipante dei progetti della compagnia A.T.I.R. Teatro Ringhiera di Milano.