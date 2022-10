Sangiovanni a Roma: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Sangiovanni a Roma: l'artista si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 16 ottobre 2022. Ecco le info sull'evento musicale.

Sangiovanni a Roma: l’artista si esibisce al Palazzetto dello Sport dell’Eur nella serata di mercoledì 19 ottobre 2022. L’ex concorrente di Amici porta in concerto principalmente il suo ultimo album ma anche tutti i suoi successi. Dopo l’esperienza nella scuola di Maria De Filippi e anche la sua ultima partecipazione a Sanremo, continua a cavalcare il successo.

Sangiovanni a Roma: scaletta delle canzoni

Sangiovanni al Palazzetto dello Sport dell’Eur (ex PalaLottomatica) di Roma nella serata di mercoledì 19 ottobre.

L’artista, ex concorrente di Amici 2021, porta in concerto il suo ultimo album “Cadere Volare” così come tutti i suoi successi. Di seguito la scaletta delle canzoni che l’artista porterà sul palco romano:

Cadere volare

Che gente siamo

Farfalle

Duedinotte

Lady

Hype

Amica mia

Raggi gamma

Non+

Scossa

Perderci (Forti)

Cortocircuito

Parolacce

Sigarette alla menta

Titanic

Gucci Bag

Tutta la notte

Perso nel buio

Cielo dammi la luna

Se mi aiuti

Malibu.

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Il settore ancora libero è la Tribuna Gold e il prezzo è fissato a 58 euro per posto. L’orario di inizio dell’evento è stato programmato per le ore 21.

