Sanremo Giovani 2024, sono previste novità: le parole di Amadeus

Seppur siano passati pochi mesi dal festival della musica italiana, Sanremo Giovani 2024 presenta già delle novità, annunciate dallo stesso Amadeus, confermato come conduttore per la prossima edizione.

Ecco le sue parole in proposito.

Amadeus sulle novità di Sanremo Giovani 2024

Il festival di Sanremo è sempre uno dei programmi più seguiti e più discussi e se ne parla tutto l’anno. Per questo già si riflette su Sanremo Giovani 2024, che mostra importanti novità. L’Ariston dovrà così portare soltanto tre artisti alla 74esima edizione, che avranno il compito di presentare un pezzo diverso da quello sfoggiato in precedenza.

Il regolamento aggiornato (e rivisto) è così consultabile online, come dimostrato dallo stesso Amadeus.

Conduttore e direttore artistico, ecco le sue parole:

“Inizia l’avventura verso Sanremo 2024 e sono felice perché il primo mattone del Festival è da sempre il regolamento di Sanremo. Giovani non vedo l’ora di ricevere e ascoltare con la commissione musicale i brani, anche perché ci siamo accorti che ogni anno il livello qualitativo aumenta. È bello sapere che c’è grande entusiasmo da parte dei giovani, ho sempre attribuito loro grande importanza perché non sono solo il futuro ma già il presente. Faccio loro un grande in bocca a lupo con la speranza che questo passaggio possa essere solo un tassello di una lunga carriera. Aspetto le vostre canzoni“.

Un grande in bocca al lupo agli aspiranti artisti, che avranno l’obiettivo di prendere parte al festival, uno dei programmi più ambiti in campo musicale.

Il regolamento mostra dunque una prima fase: direttore artistico e commissione ascolteranno e valuteranno i brani presentati, selezionandone un numero ristretto. Dopodiché questi artisti si esibiranno dal vivo. La seconda fase porterà a 12 finalisti che comporranno il gruppo che della finalissima in diretta su Rai 1, nella finalissima di Dicembre 2023 al Teatro del Casinò di Sanremo.

I cantanti dovranno avere una fascia di età che va dai 16 ai 29 anni e durante l’atto conclusivo i tre vincitori potranno strappare un pass per il Festival di Sanremo. Le domande potranno essere inviate tra il 15 Giugno e il 15 Ottobre 2023.

