A casa dei “Ferragnez” arriva un nuovo membro, perchè Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di adottare un nuovo cane dopo la morte dello storico cane “Mati”. Ecco chi è Paloma.

Arriva un nuovo membro in casa Ferragnez: chi è Paloma

La coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni ha deciso di adottare un nuovo cane. In famiglia è quindi arrivata Paloma, una cucciola di razza Golden retriever. A darne l’annuncio la stessa coppia, in un post pubblicato come da tradizione sui social.

Le critiche ai Ferragnez (ma c’è chi li difende)

La nuova scelta di Chiara e Fedez, però, non è stata esente da critiche. “Tristissimo che due persone così famose, invece di dare un buon esempio e adottare un cane abbandonato, lo abbiamo comprato! Veramente triste” ha scritto un utente che segue la coppia. Successivamente, però, altri si sono posti in difesa dei due famosi influencer. “Ma perché avete sempre da ridire su qualunque cosa? Assurdo, non si possono più leggere i commenti perché c’è pieno di persone frustate e insoddisfatte. Vivete la vostra vita senza puntare il dito ogni due minuti e vedrete che sarà tutto più bello”. ha replicato un altro utente.

Il cane Matilda

Chiara Ferragni e Fedez, che il 29 luglio scorso, avevano perso la cagnolina Matilda, compagna di vita inseparabile dell’imprenditrice digitale da 13 anni.

Pare che il nuovo regalo di Paloma sia arrivato per mano di Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, in primis per fare felici i suoi nipotini, Leone e Vittoria, che hanno sofferto per la perdita di Matilda.