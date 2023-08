Angus Cloud, chi era l’attore: vita privata, causa morte, malattia, carriera e film

Angus Cloud era un giovane attore americano considerato dal futuro brillante. Purtroppo la sua giovane vita si è spenta improvvisamente all’età di 25 anni. A dare la notizia è stata la sua famiglia con una nota ufficiale.

Angus Cloud, chi era l’attore: vita privata

Angus Cloud era un giovane attore ed è morto all’età di 25 anni. Nato a Oakland in California il 10 luglio del 1998, era considerata una stella nel cinema americano. Si è laureato all’ Oakland School for the Art. Nella sua vita privata era legato sentimentalmente all’attrice e modella americana Sydney Martin che ha raccontato: “Avevo sei anni e mio padre se n’è andato, la nostra casa è bruciata quando avevo nove anni, e vivevamo nel nostro camper, senzatetto, aspettando la ricostruzione. Lotto con la depressione e l’ansia”.

Angus Cloud: causa morte e malattia

A dare notizia della morte del giovane attore e della sua malattia è stata la famiglia in una nota ufficiale. “È con il cuore pesante che dobbiamo dire addio a un incredibile essere umano oggi. Come artista, come amico, come fratello e come figlio, Angus era speciale per tutti noi in tanti modi”, si legge. “La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora di nuovo con lui, che era il suo migliore amico”, si legge nella nota

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

“Angus si era aperto sulla battaglia con la sua salute mentale e speriamo che la sua scomparsa possa essere un promemoria per gli altri che non sono soli e non dovrebbero combatterla da soli in silenzio – prosegue il comunicato -. Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le risate e l’amore per tutti. Chiediamo privacy in questo momento poiché stiamo ancora elaborando questa devastante perdita”. Nella chiamata al 911 è stata segnalata una “possibile overdose”, come riferiscono alcune testate americane.

La carriera e film

Nella sua breve carriera è diventato famoso per il ruolo di Fezco nella popolare serie tv “Euphoria”. Non solo la serie tv ma anche l’apparizioni in alcuni film: come “The Line”, con Alex Wolff e John Malkovic, presentato al Tribeca Festival, o “Scream 6”.

LEGGI ANCHE: Chi è Baby K, cantante pop: genitori, carriera, hit estive, fidanzato