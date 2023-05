Emilia Romagna, allerta rossa lunedì 22 maggio. Piantedosi annuncia gli aiuti: “La Romagna ripartirà”

Emilia Romagna, allerta rossa ancora annunciata nella giornata di lunedì 22 maggio. Il maltempo non lascia la Regione con le zone già colpite sempre più in difficoltà. Il ministro Piantedosi ha annunciato e confermato gli aiuti alla popolazione.

Emilia Romagna, allerta rossa lunedì 22 maggio

Nella giornata di lunedì in Emilia Romagna si prospetta nuovamente una giornata di tempo instabile. Secondo la Regione “sono previste deboli precipitazioni sparse localmente anche a carattere di rovescio sulle aree appenniniche durante le ore centrali della giornata. Non si prevedono significativi incrementi dei livelli idrometrici, tuttavia le residue piogge osservate e previste determineranno un rallentamento dell’esaurimento delle piene su tutti corsi d’acqua della Regione. Nelle zone montane-collinari centro-orientali della regione permangono condizioni di vulnerabilità con possibilità di frane nei versanti idrogeologicamente più fragili. In particolare nelle aree collinari della Romagna e dell’appennino bolognese, persistono condizioni favorevoli allo sviluppo e all’evoluzione di frane già attivatesi nei giorni scorsi. Si sottolinea che il codice colore rosso sul bolognese e sulla Romagna è connesso alle gravi criticità idrogeologiche e idrauliche già presenti sul territorio e originate dagli eventi dei giorni scorsi”.

Prevista allerta rossa per piene dei fiumi nelle province di BO, FE, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di BO, RA, FC, RN. Allerta arancione per piene dei fiumi nelle province di RE, MO. Allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di FE, BO, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.

Piantedosi annuncia gli aiuti: “La Romagna ripartirà”

“Per quanto riguarda la conta dei danni” causati dall’alluvione in Emilia-Romagna “bisognerà aspettare che l’acqua si ritiri, anche se già comunque emergono perdite ingenti per il sistema economico. Abbiamo ancora migliaia di sfollati e gli interventi di assistenza alla popolazione proseguono 24 ore su 24, grazie a tutte le forze in campo. In una situazione estremamente difficile la macchina dei soccorsi ha funzionato con grandissima efficacia. Tutti hanno fatto e stanno facendo uno sforzo straordinario”, sono state le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sottolineando che “è ancora presto per fare un bilancio, soprattutto per quanto riguarda i danni ai beni materiali, ma ci saranno aiuti adeguati, puntuali, efficaci. La Romagna ripartirà con il sostegno del governo e di tutta l’Italia”.

