Chi è Ilaria Macchia, fidanzata di Giuliano Sangiorgi: vita e libri pubblicati

La musica è da sempre un’arma contro le sofferenze del mondo. A volte ci si chiede però chi siano le muse ispiratrici dei vari cantanti. Per Giuliano Sangiorgi è la fidanzata Ilaria Macchia. Andiamo a scoprire chi è.

Anche lei è nel mondo artistico, seppur in qualità di scrittrice.

Ilaria Macchia, chi è: carriera

Un artista completo come Giuliano Sangiorgi non poteva che aver bisogno, accanto a sé, di una persona in grado di capirlo. Da un’anima fragile ad un’altra, andando a scoprire qualche dettaglio in più su Ilaria Macchia.

A differenza del suo compagno, lei è una scrittrice e sceneggiatrice. Dopo la laurea in Cinema si è interessata al mondo del cinema, studiando presso il Centro Nazionale di cinematografia. Nel 2017 ha avuto l’occasione di mettere in pratica il suo bagaglio tecnico e accademico, scrivendo la sceneggiatura del film Non è un paese per giovani, di Giovanni Veronesi. Nel medesimo anno ha anche pubblicato il suo primo libro con la Mondadori, dal titolo Ho visto un uomo a pezzi.

Il romanzo parla della storia di Irene, toccata da sette differenti momenti in cui la sua vita ha manifestato un cambio di rotta, portandola a prendere una scelta differente rispetto a quella iniziale. Un libro fatto di scontri con il destino e scelte, a volte consapevoli ed altre azzardate.

Per Ilaria Macchia si è così trattato di un anno da incorniciare.

Vita privata

Nata e cresciuta in Puglia, in una zona in provincia di Lecce – a San Donato – Ilaria è ormai compagna di Giuliano da molti anni. Proprio come lui ama la sua terra e non potrebbe farne a meno.

Sebbene si sappia poco della vita privata dei due, nelle poche occasioni in cui ne hanno parlato, hanno dimostrato quanto si amino e quanto siano uniti. In più, dal 2018, la coppia ha dato alla luce la piccola Stella, allargando così la famiglia.

