Allerta caldo con Caronte-bis lunedì 24 luglio: quando arriva l’aria più fresca in Italia

Allerta caldo si abbatte ancora su tante regioni della Penisola con un inizio di settimana molto afoso con l’arrivo di Caronte-bis. Tuttavia, ecco quando le temperature iniziano a scendere e diventare più miti.

Allerta caldo con Caronte-bis lunedì 24 luglio

Lunedì 24 luglio è ancora una delle giornate più calde con temperature molte alte soprattutto al Sud della Penisola. Arriva, infatti, Caronte-bis che porta ondate di caldo bollenti con temperature che saliranno ben oltre i 37-40°C su diverse regioni, in particolare su quelle centro-meridionali e sulle due Isole Maggiori. Su Puglia e Sicilia ad esempio, sono previsti picchi massimi fin verso i 44-45°C. e addirittura fino a 47/48°C in Sardegna.

Mentre al Nord, secondo gli esperti di il meteo.it. si avrà un effetto tipico dell’estate: “a causa della tanta energia in gioco (umidità e calore nei bassi strati dell’atmosfera trasportati in precedenza dall’anticiclone Caronte) e dei forti contrasti tra masse d’aria completamente diverse, si verranno a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche in grado di scatenare, localmente, forti colpi di vento e grandinate. Stando al più recente aggiornamento le regioni più a rischio saranno tutte settentrionali: Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia“.

Quando arriva l’aria più fresca in Italia

Secondo gli esperti, il grande caldo inizierà a cedere e si registreranno temperature più basse tra martedì 25 e mercoledì 26 luglio quando viene annunciato secondo ilmeteo.it un “contesto meteo-climatico non solo più dinamico, ma anche decisamente meno caldo rispetto alle giornate che stiamo vivendo. Solo sul finire della settimana sembra probabile un suo ritorno ma con caratteristiche decisamente meno bollenti rispetto a questi giorni”.

