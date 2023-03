Lacrime di Lorella Boccia: “Torno a lavorare, ma è dura lasciare mia figlia”

Dopo più di un anno, la conduttrice televisiva – e ballerina – si ritrova a ricominciare a lavorare. Questo però non è un momento facile per Lorella Boccia che, in lacrime, ammette di non voler lasciare sua figlia Luce.

Si sfoga così su Instagram, mostrando il suo attaccamento alla bimba.

Lorella Boccia in lacrime sui social

Pronta a rientare al lavoro, Lorella Boccia, in lacrime, confessa di non voler stare troppo tempo lontana da sua figlia Luce. Venuta al mondo nell’Ottobre del 2021, in tutto questo tempo mamma e figlia sono state insieme e questo ha permesso alla showgirl di rendersi conto di quanto sia bello, e difficile, fare il genitore. Un compito che condivide con Niccolò Presta, suo marito.

Dopo più di un anno per Lorella Boccia è tempo di tornare a lavorare. Ciononostante sembra non volersi separare dalla bambina:

“Da oggi trascorrerò alcune ore lontana da luce. Sono tranquilla perché c’è una persona di fiducia con lei, quindi non è questo il punto. Il punto è che non credevo che sarebbe stata così emotivamente dura ‘ricominciare’ anche se sono felice di rimettere le mani a un nuovo progetto”.

La ballerina – ex concorrente di Amici – si ritrova dunque a condividere un pensiero personale che, però, vivono molte mamme italiane. Questo le permette di capire quanti sacrifici vengano fatti:

“Milioni di mamme ricominciano praticamente subito per necessità in base al tipo di lavoro che fanno e credetemi solo adesso capisco quanto siete/siamo forti. La teoria la conosco bene e so che impegnarmi facendo le cose che amo mi renderà una madre ancor più felice e di conseguenza questo è positivo anche per la piccola. Ho capito che devo solo imparare a gestire questa nuova emozione che, però, certe volte (colpa anche della società di vecchi retaggi) rende la ‘pratica’ decisamente più complicata della ‘teoria’. Volevo sfogarmi un po’ perché so che molte mamme hanno provato e provano questo. Ps. Certe volte piangere è proprio quello di cui abbiamo bisogno per iniziare un nuovo capitolo”.

Con questo sfogo pubblico, la 31enne ha così mostrato un lato di sé tanto fragile quanto forte, per dare un messaggio a tutte coloro che si trovano nella medesima situazione.

