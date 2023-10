Chi è Nicola Zalewski, centrocampista della Roma

Nicola Zalewski è un calciatore, centrocampista della Roma e della nazionale polacca.

Chi è Nicola Zalewski

Nicola Zalewski è un calciatore nato il 23 gennaio 2002 a Tivoli. Ha attualmente 21 anni e gioca nella Roma. I genitori si chiamavano Krzysztof, deceduto nel 2021, ed Ewa, che si trasferirono in Italia dalla Polonia nel 1989. Il padre era un renitente al servizio militare poiché contrario all’allora governo comunista del suo Paese.

Il calciatore della Roma ha una sorella, Jessica, nata nel 1992, e ha la doppia cittadinanza italiana e polacca.

Esordi e carriera

Dal punto di vista calciastico, Zalewsky è cresciuto nel settore giovanile della Roma e iil 18 ottobre 2020 ricevette la prima convocazione in assoluto in prima squadra, in occasione della sfida del quarto turno di Serie A contro il Benevento.[9] Esordisce in prima squadra il 6 maggio 2021, a 19 anni, nella gara di ritorno delle semifinali di Europa League. Il seguente 9 maggio esordisce anche in campionato, in occasione del successo per 5-0 contro il Crotone, subentrando all’80º minuto e propiziando con un assist il gol della manita giallorossa firmato Borja Mayoral. Da Jose Mourinho è spesso utilizzato come esterno sinistro di centrocampo.

Il 12 marzo 2023 segna la sua prima rete in Serie A.

Cosa ha detto Fabrizio Corona su di lui sulla vicenda calcioscommesse

Il 13 ottobre 2023 nell’ambito della vicenda calcioscommesse scoperchiata da Fabrizio Corona e il suo sito Dillinger News, l’ex re dei paparazzi ha affermato che anche Zalewski sarebbe coinvolto nella vicenda calcioscommesse. Il suo nome è stato fatto da Fabrizio Corona dopo quello di Tonali, Zaniolo e Fagioli.