Filippo Bari, 27 anni, era salito sulla Marmolada assieme ad un gruppo di amici. Quel paesaggio lo conosceva bene, ma la valanga arrivata all’improvviso è stata fatale anche per lui e l’ondata di ghiaccio se lo è portato via. Ecco chi era Filippo Bari, che lascia un figlio di 4 anni.

Marmolada, chi era Filippo Bari: il suo corpo ritrovato senza vita

Il corpo di Filippo Bari, giovane ragazzo di 27 anni, è stato uno dei primi ritrovati ad essere stati identificati.

Padre di un bambino di 4 anni, ha perso la vita sotto la frana. Filippo si era fatto anche un selfie poco prima di salire sulla Marmolada, che aveva mandato al fratello e ai familiari con scritto “guardate dove sono”. È l’ultimo ricordo della vita di Filippo, che non è riuscito a sopravvivere alla tragedia della valanga.

L’ultimo selfie e il ricordo di Filippo

L’ultimo selfie, quindi, è stato l’ultimo segnale di vita di Filippo.

A ricordare Filippo Bari è stato anche Alberico Cocco, 57enne vicentino direttore di escursione del Cai di Malo, amico di Filippo. “Avevo sentito telefonicamente nella giornata di venerdì Filippo Bari – riporta anche Tiscali News – solo un contatto veloce al cellulare: a lui avevo detto della nostra gita il sabato, lui mi aveva informato che sarebbero saliti domenica, ma senza precisare in quanti fossero. Frequento la Marmolada dalla metà degli Anni Settanta e posso dire di non averla mai vista in condizioni così disastrose”.

Anche Francesco Gonzo, sindaco di Isola Vicentina, ha scritto un pensiero per Filippo.

“Filippo è scivolato via, la grande Marmolada se l’è voluto tenere con sé. Isola Vicentina si stringe attorno a mamma Emanuela, papà Beppe, all’amato fratello Andrea, alla compagna, al figlio e alla famiglia tutta”.

