Friuli-Venezia Giulia, elezioni regionali: dopo la vittoria di Fedriga ecco le reazioni della Meloni e Berlusconi

Friuli-Venezia Giulia, elezioni regionali: Fedriga, rieletto al suo secondo mandato, ha dichiarato a caldo anche i suoi primi punti programmatici. Intanto, sono arrivate le prime reazioni dai rappresentanti del centrodestra.

Friuli-Venezia Giulia, elezioni regionali: Fedriga riconfermato

Massimiliano Fedriga si è confermato governatore della regione Friuli-Venezia Giulia per il secondo mandato consecutivo. “Vorrei che questo secondo mandato si caratterizzasse per un lavoro fatto sulla traccia del primo, lavorando per i cittadini senza inseguire facili promesse. Un’azione di governo che abbia la capacità di programmare il futuro del Friuli Venezia Giulia in una prospettiva che guardi non alle prossime elezioni ma al prossimo decennio”, ha detto il neo presidente.

Tra i primi punti programmatici che il governatore ha individuato quello dell’aumento degli “investimenti internazionali in regione confermando il trend positivo del mio primo mandato, il potenziamento della norma sull’attrazione dei talenti e continuare nel rafforzamento delle politiche a favore della famiglia anche alla luce del recente incremento, piccolo ma significativo, delle nascite”.

Le reazioni della Meloni e Berlusconi

Dopo i risultati ufficiali, sono arrivate anche le prime reazioni da parte della premier: “Congratulazioni a Massimiliano Fedriga, riconfermato presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia. Ha lavorato molto bene in questi anni, insieme a tutta la coalizione, e sono certa continuerà a farlo. Una vittoria che premia il modello amministrativo e il buongoverno del centrodestra e che ci sprona a fare sempre meglio”. Lo scrive su Facebook la premier Giorgia Meloni.

Soddisfazione espressa sempre sui social da parte del leader di Forza Italia: “Esprimo le più vive congratulazioni al presidente Massimiliano Fedriga per la riconferma alla guida della Regione Friuli Venezia Giulia. Dopo la vittoria alle elezioni politiche e quella alle elezioni regionali della Lombardia e del Lazio, il buongoverno del centrodestra si conferma ancora una volta vincente. Quindi: Avanti tutta!“, sono state le parole sui social Silvio Berlusconi.

