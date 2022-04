Chi è Crocifisso Dentello: vita privata, tumore e libri dello scrittore

Chi è Crocifisso Dentello è uno scrittore che ha studiato da autodidatta e si è imposto nel mondo della scrittura e dei libri grazie al suo talento e ai social network.

Chi è Crocifisso Dentello: vita privata

Crocifisso Dentello è nato a Desio il 27 febbraio 1978. Crocifisso è uno scrittore ed è figlio di un muratore e di una casalinga di origini siciliane. Non ha proseguito gli studi dopo le scuole media ma si è formato da autodidatta.

Si è affermato nel mondo della scrittura grazie anche ai social come lui stesso ha confermato: “Io devo molto ai social network. La mia storia di autore nasce e si consolida su facebook. In assenza di relazioni e di spazi su blog o stampa, ho utilizzato la mia bacheca come vetrina personale per impormi all’attenzione di scrittori, editor e critici”. Nella stessa intervista, ha definito il suo stile di scrittore: “Mi preme raccontare le vite dimesse, divorate dalla solitudine; esplorare il tratto di infelicità permanente che grava sui vinti”.

Crocifisso ha anche scritto per l’inserto milanese de la Repubblica. Attualmente collabora con la sezione culturale de il Fatto Quotidiano. In seguito alla morte della madre di tumore, lo scrittore ha realizzato una raccolta di libri da donare agli ospedali di Milano.

Crocifisso Dentello: tumore

Nel marzo del 2022 lo scrittore ha pubblicato il suo terzo libro dal titolo Tuamore, termine che nasce dalla crasi tra tumore e amore.

L’opera è dedicata alla madre morta di tumore nel novembre del 2020. In seguito a questo tragico episodio, Crocifisso ha organizzato una raccolta di libri da donare agli ospedali di Milano impegnati nella lotta contro i tumori.

I libri dello scrittore

Dentello ha esordito nel 2015 con il romanzo Finché dura la colpa. Nel 2017 Crocifisso ha pubblicato per la casa editrice milanese il secondo romanzo La vita sconosciuta.

Nel 2020 La nave di Teseo ripubblica in versione ebook il romanzo di esordio, Finché dura la colpa. Nel marzo 2022 pubblica il terzo libro Tuamore.

Il titolo nasce dalla crasi tra tumore e amore.. Si tratta di un memoir dedicato alla madre morta di cancro nel novembre 2020.