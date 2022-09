Andrea Bocelli a Marostica: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Andrea Bocelli a Marostica si esibisce in concerto nella sera di mercoledì 14 settembre che si prospetta essere una serata ricca di musica.

Andrea Bocelli a Marostica: l’artista è di scena in concerto nella città veneta per quella che è una delle date da recuperare a causa dello stop della pandemia. L’evento musicale si inserisce in una serie di appuntamenti ricchi di musica che sono stati programmati dall’Amministrazione comunale nel corso dell’estate 2022.

Andrea Bocelli a Marostica: scaletta delle canzoni

Andrea Bocelli si esibisce in concerto a Marostica in Piazza Castello nella serata di mercoledì 14 settembre 2022.

“La Città di Marostica si conferma teatro di grandissimi eventi – dichiara il sindaco Matteo Mozzo – Anche nei tempi difficili della pandemia, abbiamo dato continuità, con DuePunti Eventi, al festival, assumendoci forti responsabilità in merito alla sicurezza. La manifestazione è cresciuta a livello artistico e mediatico, diventando un volano per l’economia e la promozione della città e Marostica è conosciuta anche per questo appuntamento che negli anni ha ospitato con successo importanti nomi del panorama nazionale ed internazionale”.

Bocelli si esibirà con coro e orchestra, secondo un repertorio che lo vedrà impegnato nelle più celebri arie d’opera e nelle sue hit più famose. Sicuramente nella sua scaletta ci saranno le seguenti canzoni:

NESSUN DORMA

Believe cover YOU’LL NEVER WALK ALONE

CON TE PARTIRÒ (TIME TO SAY GOODBYE)

AVE MARIA

I BELIEVE

HALLELUJAH

‘O SOLE MIO

BRINDISI

NEVER ENOUGH3

O FORTUNA

I biglietti del concerto

Il concerto di Andrea Bocelli, previsto inizialmente per il 16 settembre 2020 e successivamente posticipato al 15 settembre 2021, è stato riprogrammato al 14 settembre 2022. Tutti i biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per l’evento riprogrammato. Tuttavia, sono ancora disponibili alcuni posti sulla piattaforma di ticketone. I prezzi dei tagliandi ancora liberi vanno dai 106 ai 351 euro.

