Cecile De France, chi è la Dottoressa Roche in The Swarm: vita privata, carriera, film

Chi è Cecile De France, l’attrice volto della Dottoressa Roche in The Swarm – Il Quinto Giorno. Scopriamo qualche informazione in più sulla carriera e sulla vita privata dell’attrice belga, protagonista della serie di fantascienza in onda su Rai 2.

Chi è Cecile De France, vita privata e carriera dell’attrice di The Swarm

Nata a Namur, in Belgio, il 17 luglio 1975, Cecile De France ha 48 anni ed è l’attrice protagonista della serie fantascientifica tedesca The Swarm – Il Quinto Giorno, thriller ambientalista in onda su Rai 2 ogni mercoledì. De France interpreta la Dottoressa Cecile Roche, biologa molecolare che da tempo si prepara all’avvento di una pandemia globale. La sua carriera attoriale ha inizio all’età di appena 17 anni, quando decide di trasferirsi a Parigi per studiare teatro. Si forma come attrice frequentando gli Stage d’Art Dramatique di Jean Paul Denizon e l’accademia d’arte drammatica ENSATT.

Cecile De France ottiene i suoi primi ruoli nei primi anni Duemila, recitando in Regarde-moi (en face) e L’art (délicat) de la séduction. Nel 2003 ottiene il premio Cesar per la Miglior attrice esordiente per la sua interpretazione in L’appartamento spagnolo, mentre nel 2006 ottiene quello per la Miglior attrice non protagonista per Bambole russe. Nel corso degli anni ha recitato in numerosi altri film tra cui Nemico Pubblico N. 1 – L’istinto di morte, Nemico Pubblico N. 1 – L’ora della fuga, Il ragazzo con la bicicletta, Toglimi un dubbio, Lady J ed Illusioni perdute. Appare inoltre in molte serie televisive di successo come The Young Pope, The New Pope e Greek Salad.

Vita privata e social network

Cecile De France è sposata dal 2006 con un suo collega, l’attore e compositore del gruppo Starbilux Guillaume Siron. Dal loro amore sono nati due figli, Lino e Joy. È possibile seguire i suoi futuri progetti e momenti della sua vita quotidiana attraverso il suo profilo Instagram, seguito ad oggi da quasi 17mila utenti.