Ancelotti difende Vinicius dagli insulti razzisti. Il tecnico si arrabbia in tv: “E’ una vergogna”

Ancelotti ha difeso contro tutti e tutto il suo calciatore Vinicius che è stato vittima di cori razzisti. L’episodio spiacevole è avvenuto durante la partita tra Valencia e Real Madrid e ha mandato su tutte le furie il tecnico italiano.

Ancelotti difende Vinicius dagli insulti razzisti

Carlo Ancelotti non si arrabbia mai ma questa volta è andato su tutte le furie per difendere un suo calciatore da attacchi razzisti. Durante la partita Valencia-Real Madrid cori razzisti sono arrivati dagli spalti nei confronti del calciatore brasiliano Vinicius. In tv e in conferenza stampa l’allenatore del Real ha attaccato duramente e ha denunciato la vicenda davanti a tutti.

Il tecnico si arrabbia in tv: “E’ una vergogna”

Il tecnino italiano non si è trattenuto e ha attaccato per difendere il suo giocatore: “Se a un giocatore gridano ‘Scimmia’ e un allenatore deve pensare di sostituirlo c’è qualcosa che non va nella Liga. La Liga ha un problema. Contro il razzismo bisogna fermare le partite. Qui c’è uno stadio che grida ‘Scimmia’ e la partita va fermata. È ciò che ho detto all’arbitro. Lui mi ha risposto che bisogna attivare un protocollo, ma quale protocollo… Non ci sono però. Uno stadio al completo ha proferito insulti razzisti. Però non succederà niente, perché non succede mai niente”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

“No, non voglio parlare di calcio. Non si può giocare a calcio così – ha continuato -, questa è una cosa troppo grave: hanno tirato un pallone in campo mentre attaccavamo, hanno insultato tutto il tempo Vinicius, e alla fine hanno espulso lui. Di cosa stiamo parlando? Siamo nel 2023, non può esserci il razzismo, dobbiamo andare a casa. Ripeto, bisogna fermare la partita, non si può continuare a giocare, è impossibile. Ho detto all’arbitro che l’avrei tolto, mi ha detto di no, che avrebbe attivato il protocollo. Sono molto triste, non avevo mai pensato di cambiare un giocatore perché lo stanno insultando. Vinicius l’unica cosa che vuol fare è giocare a calcio. Non è arrabbiato, è triste. La partita andava fermata perché non era una persona che è impazzita, è stato tutto uno stadio ad impazzire”.

La risposta di Vinicius sui social

“Non è stata la prima volta, né la seconda, né la terza. Il razzismo è normale in Liga. La competizione lo considera normale, la Federazione anche e gli avversari lo incentivano. Mi dispiace molto. Il campionato che è stato di Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi oggi è dei razzisti. Una bella nazione, che mi ha accolto e che amo, ma che ha accettato di esportare nel mondo l’immagine di un Paese razzista. Mi dispiace per gli spagnoli che non saranno d’accordo ma oggi in Brasile la Spagna è conosciuta come un Paese di razzisti. E purtroppo per tutto ciò che succede ogni settimana non so come difenderla. Io sono d’accordo. Ma io sono forte e lotterò fino alla fine contro i razzisti. Anche se lontano da qui”.