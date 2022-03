Ucraina, il Nobel per la pace Muratov: «Gorbaciov teme una guerra nucleare»

Ucraina, il Nobel per la pace Muratov attacca con le parole la Russia e Putin senza paura ma anche senza farsi imbavagliare dalle minacce.

Il premio Nobel per la pace Dmitry Muratov, durante la sua audizione alla commissione giuridica del Parlamento europeo, ha raccontato di avere fatto visita a Gorbaciov il quale ha manifestato tutta la sua preoccupazione per la guerra in Ucraina.

“Ieri ho visitato Mikhail Gorbaciov in ospedale, ha compiuto da poco 91 anni e non sta bene, ma mi ha confermato che bisogna fare quanto possibile per fermare la minaccia di una guerra nucleare”.

Muratov, pressioni sul suo giornale

Dmitrj Muratov è il direttore del periodico indipendente Novaja Gazeta e in un’intervista ha dichiarato di aver ricevuto pressioni rispetto al linguaggio e alle notizie da pubblicare: “La pressione su Novaya Gazeta è iniziata immediatamente.

Abbiamo ricevuto l’ordine di non utilizzare le parole “guerra”, “occupazione”, “invasione”. Tuttavia, continuiamo a chiamare la guerra con il suo vero nome, ossia guerra. Attendiamo le conseguenze”.

Inoltre, Muratov non ha risparmiato critiche al potere russo, ormai in mano al volere di Vladimir Putin: “L’élite al potere, compreso il ministro degli Esteri Lavrov, si è rivelata al mondo intero per quel che è: un gruppo di persone totalmente dipendenti, disposto a piegarsi completamente alle volontà del presidente Putin.

Sembra che abbiano consumato la propaganda che loro stessi hanno creato e diffuso, che siano arrivati ​​a crederci”.

Infine, il premio Nobel Muratov non ha intenzione di arretrare e piegarsi alle minacce subite dal suo giornale: “Continueremo a lavorare il più a lungo possibile. Abbiamo oltre trenta milioni di lettori sui social network. Negli ultimi giorni abbiamo avuto più di quattro milioni e mezzo di visualizzazioni sul nostro sito. . Sono molto preoccupato per i nostri giornalisti che lavorano nella zona di guerra e nelle aree di confine, e per coloro che seguono i raduni di Mosca.

Speriamo di riuscire a mantenere tutti al sicuro”.

