Incidente stradale a Nola, in provincia di Napoli, toglie la vita a Chiara Mastrojanni a soli 23 anni

Incidente stradale a Nola in provincia di Napoli ha tolto la vita a una giovane ragazza di solo 23 anni. Il corpo della ragazza è stato sequestrato per accertare la dinamica dell’accaduto. Intanto un’intera comunità piange la morte della ragazza.

Incidente stradale a Nola, in provincia di Napoli, toglie la vita a Chiara Mastrojanni

Alle 3.30 del mattino di venerdì 5 agosto, un terribile incidente a Nola, in provincia di Napoli, ha stroncato la vita alla giovane Chiara Mastrojanni, originaria di San Paolo Bel Sito.

La ragazza aveva solo 23 anni e viaggiava come conducente insieme a un amica su una motocicletta. Probabilmente chi era alla guida ha perso il controllo del mezzo, urtando così contro una rotatoria.

Dopo un balzo di diversi metri, la ragazza si sarebbe schiantata contro il muretto di un’abitazione vicina. La salma della ragazza è stata posta sotto sequestro perché la dinamica deve ancora essere accertata.

Diversi i messaggi sui social di amici e parenti

Tanti i messaggi sui social da parte di amici e parenti nelle ore successivi all’incidente. C’è una collega che non può credere all’accaduto: “Mi dispiace tanto mancherà anche a me. Ho conosciuta in questi mesi perché abbiamo lavorato insieme. Vorrei che non fosse vero. Ma purtroppo non si può ritornare indietro. Buon viaggio Chiara, mi raccomando quanto stai da quella parte sii sempre felice come ti ho conosciuto.

Buon viaggio.”

Un’altra conoscente, invece, scrive: “Chiara ma cosa hai combinato ? che la terra ti sia lieve non si può morire così RIP condoglianze alla famiglia “. Ancora: “Carissima la tua morte ci ha sconvolti. Sei sta da me come studentessa universitaria a fare il primo tirocinio, eri pronta x il secondo. A nome mio, del mio staff di Garante Regionale dei detenuti, a nome della famiglia Unisob le nostre condoglianze ai tuoi cari. Faremo memoria del tuo sorriso, della tua professionalità e della tua umanità.”

