Oroscopo settimanale Paolo Fox 29 maggio-4 giugno, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 29 maggio al 4 giugno per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro tra la fine di maggio e l’inizio di giugno? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 29 maggio al 4 giugno, le previsioni per tutti i segni

Anche maggio sta per finire e gli appassionati di astrologia hanno lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano alla fine del mese e con l’inizio di giungo? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 29 maggio al 4 giugno?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 29 maggio-4 giugno

I dubbi innervosiscono i nati nell’Ariete nei prossimi giorni. Situazioni poco chiare e persone fin troppo schive turbano la vostra sicurezza, pretendete onestà da chi vi circonda. Alta tensione in ufficio, tanti colpi di testa e frecciate tra colleghi. Cercate di non farvi provocare troppo, evitate discussioni inutili. Limitatevi a continuare per la vostra strada: pensate prima a voi stessi.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 29 maggio-4 giugno

I nati nel Toro schivano le tensioni settimanali. Tante le occasioni per attaccare briga, ma per voi non è il momento adatto. Avete bisogno di un periodo all’insegna di serenità e relax, evitate di accollarvi responsabilità altrui. Siate pazienti e diplomatici nei vostri rapporti col prossimo, a volte una parola comprensiva è quel che basta per risolvere la situazione.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 29 maggio-4 giugno

La testa dei nati nei Gemelli è strapiena di idee e progetti. Siete sempre in movimento per rendere realtà i vostri piani, ma attenti a non esagerare, il vostro fisico ne risentirebbe. Prendetevi un attimo per respirare una volta tanto, ne varrà la pena. Il cielo vi dona molta fortuna negli incontri, sia amorosi che professionali: abbiate fiducia nel vostro fascino e nella vostra parlantina.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 29 maggio-4 giugno

L’amore crea grattacapi ai nati nel Cancro. Non siete più sicuri dei vostri sentimenti a causa di alcuni recenti avvenimenti che vi han fatto un po’ traballare. Non cercate una risposta adesso, siete ancora troppo emotivi per fare una scelta assennata. Lasciate mantecare per un po’ e tornate sul problema quando i bollenti spiriti si saranno raffreddati un po’.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 29 maggio-4 giugno

Gli astri danno il via libera ai nati nel Leone. Nessun ostacolo sul vostro percorso, tutto è pronto per il vostro ingresso in scena. Mettetevi all’opera per costruire il vostro futuro, il cielo è dalla vostra parte. Saranno giorni pieni di opportunità per dimostrare le vostre qualità migliori. Occhio al portafogli, troppi sperperi potrebbero mettervi in una situazione difficile.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 29 maggio-4 giugno

Urano supporta le ambizioni dei nati nella Vergine. Avete dei piani precisi per la fine del mese e siete determinati a portarli a termine, aiutati da qualche imprevisto positivo che farà accelerare i vostri progressi. L’estate è sempre più vicina e avete fame di romanticismo, non otterrete nulla però senza il coraggio di proporvi.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 29 maggio-4 giugno

Una settimana a singhiozzo per i nati nella Bilancia. I primi giorni saranno colmi di sfuriate, litigate e colpi di testa che vi daranno non pochi mal di testa. La situazione diventerà più calma nel fine settimana, dandovi una chance per recuperare un po’. Si tratta, però, solo di una pausa temporanea: per trovare una risoluzione dovrete prendere una decisione definitiva.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 29 maggio-4 giugno

I nati nello Scorpione sono stufi della routine che li attanaglia. Avete voglia di cambiare le cose, di provare nuove esperienze. Occhio però a non fare il passo più lungo della gamba, non infilatevi in situazioni dalle quali non sareste in grado di uscire. Fate mosse studiate e ben ponderate, o rischiate di pentirvene a lungo termine.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 29 maggio-4 giugno

L’ufficio è troppo stretto per i nati nel Sagittario. Il clima si fa più caldo e con esso si riaccende la vostra voglia di esplorare posti nuovi. Ci sarà da resistere ancora un po’, una serie di responsabilità più pesanti del solito vi terrà ancorati alla scrivania. Non è possibile svicolarsi, ma potrete velocizzare il processo con un’intuizione al momento giusto.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 29 maggio-4 giugno

Sorrisi e solitudine per i nati nel Capricorno. Andate d’amore e d’accordo con tutti, ma avete la sensazione di essere sempre soli quando conta davvero. Cercate di approfondire maggiormente le intenzioni di chi vi circonda, identificate chi vi è vicino davvero e chi invece vi orbita attorno solo per convenienza. Tagliare qualche ramo secco vi donerà un po’ di serenità.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 29 maggio-4 giugno

Giorni di crescita per i nati nell’Acquario. La vostra vita ormai vi va fin troppo stretta, sentite che è arrivato il momento di fare il passo successivo. Fate un respiro profondo e prendete in mano il vostro futuro, che sia inseguendo un sogno di indipendenza o portando avanti un progetto familiare con chi amate. Accettate le nuove gioie e responsabilità che ne conseguono, pur restando sempre voi stessi.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 29 maggio-4 giugno

I nati nei Pesci si sentono capitani di nave in un mare in tempesta. Tanti conflitti turbano le vostre giornate in questi giorni, sia in amore che sul lavoro. Affrontate i minacciosi nuvoloni con un sorriso sulle labbra, guardando con ottimismo al futuro. Ignorate chi cerca di sminuire i vostri sforzi, proseguite dritti sul vostro cammino.