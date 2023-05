America, bambino perso in un parco: sopravvissuto mangiando neve

Tra i fatti di cronaca più recenti, si conta anche quello dell’America, dove un bambino si è perso in un parco. Era lì insieme ai genitori, quando improvvisamente si è ritrovato da solo.

Per sua fortuna è riuscito a sopravvivere mangiando neve.

Sopravvisuto mangiando neve: bambino perso in un parco in America

È successo in America, paese in cui le notizie strambe sono pura normalità. I media americani hanno infatti, nelle ultime ore, comunicato la notizia di un bambino che si era perso in un parco e ritrovato vivo grazie al fatto di aver mangiato della neve. Notizia confermata dalle autorità locali.

Protagonista dell’episodio è un bambino di 8 anni che è riuscito a non perdere la vita per due giorni, nutrendosi di neve, all’interno di un parco in Michigan. Il bimbo – che è originario del Wisconsin – era lì insieme ai genitori in ottica campeggio, precisamente nel Porcupine Mountains Wilderness State Park. Improvvisamente è scomparso mentre camminava nel bosco insieme ai suoi genitori, impegnati a raccogliere legna per la sera. Una volta perse le sue tracce, la famiglia ha chiamato i soccorsi e ben 150 agenti si sono adoperati nelle ricerche, con l’ausilio di mezzi marittimi ed elicotteri.

La ricerca ha subito qualche rallentamento a causa della neve, che impediva il passaggio su alcuni tragitti. Sono serviti due giorni per ritrovare il bambino che era a ben 3 Km di distanza dal luogo della scomparsa. Essendosi perso, ha cercato di trovare una soluzione, mettendosi al riparo in un luogo, anziché tentare di ritrovare la strada e rischiare di allontanarsi ancora di più.

Si è rifugiato nella cavità di un tronco, riscalndandosi con rami e foglie e per idratarsi ha mangiato la neve. Uno spirito di sopravvivenza che gli ha permesso di vincere contro questa disavventura.

