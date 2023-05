Amadeus rimane in Rai: il conduttore conferma la sua presenza a Fiorello

Amadeus non lascia la Rai: dopo giorni di voci sull’addio del conduttore soprattutto per quanto riguardava Sanremo 2024, è arrivata la conferma durante la puntata di Viva Rai2 di Fiorello che nei giorno scorsi aveva lanciato la “bombetta”.

Amadeus rimane in Rai

Amadeus era finito tra i nomi possibili fuori dalla Rai. In realtà, a lanciare la notizia era stato qualche giorno fa Fiorello durante il suo programma mattutino Viva Rai2!. Lo showman siciliano aveva lanciato una “bombetta” sulla prossima conduzione di Amadeus al Festival di Sanremo 2023. “Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso – annuncia Fiorello ai suoi telespettatori, di buon mattino -. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo“.

“Lì la butto – ha proseguito lo showman siciliano-. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, mi ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere”.

Il conduttore conferma la sua presenza a Fiorello

Amadeus ha risposto a telefono a Fiorello durante la puntata di Viva Rai2!. “Rimango volentieri” in Rai e “sto lavorando serenamente con l’amministratore delegato” al prossimo Sanremo. Poi, incalza Fiorello: “Sono uscite molte indiscrezioni, di cui non abbiamo parlato per non creare oltremodo polemiche, su qualcuno che controllerebbe le tue scelte musicali”. “Non ci sono agenti segreti che controllano niente”, ha ribattuto Amadeus.

“Diciamo che Amadeus ha la totale libertà di scelta“, ha chiosato lo showman. “Assolutamente”, la risposta di Ama che ha concluso: “Si lavora già da tempo serenamente con l’amministratore delegato, con tutta la Rai”.