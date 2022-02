La storia di Elisa, prima laureata della storia in autostrada

In tempi di pandemia succede che anche laurearsi in autostrada, in mezzo al traffico, non sia più un tabù. È quanto accaduto ad Elisa Santacroce, studentessa torinese iscritta al corso di laurea in Servizio sociale presso l’Ateneo di Genova. Genova 24 ha raccontato la storia della prima laurea in autostrada.

Elisa, la prima laureata in autostrada della storia

Lo stress da traffico lo conosciamo tutti, e cresce ancora di più quando si ha un impegno importante a cui arrivare puntuali.

Nel caso di Elisa, però, la speranza di arrivare in università al giusto orario non è stata sufficiente a farla arrivare in tempo. La sua auto infatti, nel momento in cui doveva discutere la sua tesi, era ancora ferma all’autostrada A26 bloccata dal traffico. I nuovi strumenti di cui le università, però, si sono dotati durante la pandemia non ha impedito ad Elisa di discutere la tesi in autostrada. Riuscendo, al tempo stesso, a fare una discussione brillante.

Una possibilità resa possibile grazie anche alla disponibilità e all’intuizione del professore genovese Luca Sabatini che ha predisposto in commissione il collegamento online dando il via alla prima discussione di laurea da un’autostrada.

Laurea in autostrada, il commento di Elisa e del professore