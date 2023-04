Melike Ipek Yalova, chi è l’attrice turca di Terra Amara: vita privata, carriera, fidanzato

Chi è Melike Ipek Yalova, attrice turca protagonista di Terra Amara. Molto famosa in patria per la sua partecipazione a serie televisive di successo, ha ottenuto una cerca notorietà anche in Italia grazie alla nota soap opera, in onda su Canale 5. Scopriamo qualche informazione in più su di lei.

Chi è Melike Ipek Yalova, vita privata e carriera dell’attrice di Terra Amara

Nata ad Ankara, capitale della Turchia, il 29 aprile 1984, Melike Ipek Yalova ha 39 anni ed è un attrice molto nota nel suo paese che si è fatta conoscere anche in Italia grazie alla soap opera Terra Amara. È figlia dell’ex Ministro di Stato Yüksel Yalova e in passato ha studiato Relazioni e Politiche Internazionali. Ha concluso la sua formazione in Italia, all’Università La Sapienza di Roma, prima di lanciarsi nel mondo della recitazione. Trova il suo primo ruolo da attrice nel 2011, quando interpreta la Principessa Isabella Fortuna in Il secolo magnifico, serie dedicata alla vita di Solimano trasmessa in Italia da Babel TV.

In seguito Melike continua a farsi strada in tv, recitando in diverse altre serie e arrivando persino sul grande schermo nel 2015, in Can Feda. Nel 2019 entra nel cast di Terra Amara, dramma ambientato ad Istanbul negli anni Settanta, nel ruolo di Müjgan Hekimoğlu. È grazie a questo ruolo che ottiene una certa notorietà anche in Italia, forte della trasmissione della serie su Canale 5.

Vita privata: fidanzato, figli, Instagram

Si sa poco, al momento, circa la vita privata e sentimentale di Melike Ipek Yalova. In passato l’attrice è stata sposata con il produttore Altuğ Gültan, al suo fianco dal 2019 al 2021. Da tempo girano voci circa un suo possibile flirt con un suo collega, Furkan Palali, anche lui nel cast di Terra Amara. Nessuno dei due, tuttavia, ha mai confermato la relazione. È possibile seguire la quotidianità e i futuri progetti dell’attrice sul suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 771mila follower.