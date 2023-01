Julian Sands scomparso durante escursione in California: non si hanno notizie dell’attore da giorni

Julian Sands è un attore di origini britanniche che è scomparso da diversi giorni. Era uscito per un’escursione venerdì 13 gennaio ma non si sono avute più notizie. Lo sceriffo della della contea di San Bernardino, California ha dichiarato ufficialmente la sua scomparsa.

Julian Sands scomparso durante escursione in California

Julian Sand è un attore inglese che ha fatto perdere le sue tracce negli ultimi giorni. Protagonista di alcuni film come “Urla del silenzio”, “Camera con vista”, “Arachnophobia” e “Ocean’s Thirteen”, è stato dichiarato ufficialmente disperso dallo sceriffo della contea di San Bernardino, California.

Non si hanno notizie dell’attore da giorni

L’attore britannico era uscito per un’escursione venerdì scorso nella zona del monte Baldy, un’area montuosa della California meridionale. La notizia è stata confermata dalla sua portavoce, Gloria Huerta. Una squadra di ricercatori e una di soccorso hanno lavorato per ore prima di essere costrette a sospendere le ricerche a causa delle difficili condizioni meteorologiche. Nella zona dove è stato visto per l’ultima volta l’attore c’è il rischio di valanghe. Da giorni le autorità locali avevano messo in guardia scalatori e escursionisti dai pericoli a causa del maltempo.

