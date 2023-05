Allerta meteo rossa e arancione mercoledì 3 maggio: rischi alti in diverse regioni

Allerta meteo di colore rosso, arancione e giallo: colori di criticità divisi nelle diverse regioni d’Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino con i rischi previsti nelle diverse zone colpite dal maltempo.

Allerta meteo rossa e arancione mercoledì 3 maggio

Continua l’allerta meteo con la Protezione Civile che ha pubblicato un bollettino con alte criticità in diverse regioni per la giornata di mercoledì 3 maggio. “Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it)”.

Rischi alti in diverse regioni

La Protezione civile ha deciso di diramare allerta meteo rossa per rischio idraulico su una zona dell‘Emilia Romagna. Sulla stessa regione è prevista un’allerta arancione per rischio idrogeologico e dello stesso colore è l’allerta diramata in Sicilia per rischio temporali. Ci sono poi diverse regioni con allerta meteo gialla: la Calabria, alcune zone della stessa Emilia Romagna e della Sicilia, l’Abruzzo, la Basilicata, la Campania, le Marche, il Molise, la Toscana e la Lombardia.

Inoltre, previste Precipitazioni: – da sparse a diffuse, nelle prime ore della giornata e in successivo rapido esaurimento, su Emilia-Romagna centro-orientale, Lombardia sud-orientale, basso Veneto e settori settentrionali della Toscana, con quantitativi cumulati deboli; – sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali e ionici della Calabria, sulla Basilicata meridionale e sul versante tirrenico della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; – da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Sicilia, Calabria e Basilicata e su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Puglia, settori orientali della Campania, e durante il ciclo pomeridiano sul Lazio, ad esclusione del settore nord-orientale della regione, e sui settori orientali e sud-occidentali della Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente deboli.