Chi è Toni Santagata: causa morte, moglie e figli, canzoni

Chi è Toni Santagata, il cantante e compositore è morto improvvisamente all'età di 85 anni. Aveva portato in alto la musica pugliese

Chi è Toni Santagata: morto a 85 anni improvvisamente il cantante, cantautore, compositore, conduttore in radio e tv, popolarissimo negli anni ’70 e ’80, cabarettista famoso a Roma.

Chi è Toni Santagata

Toni Santagata aveva 85 anni e in realtà si chiamava Antonio Morese, nato a Sant’Agata di Puglia il 9 dicembre 1935. Portò il folklore pugliese nelle classifiche musicali. Toni Santagata, cantante, cantautore, compositore, conduttore in radio e tv, popolarissimo negli anni ’70 e ’80, cabarettista famoso a Roma, protagonista di tante trasmissioni dell’epoca da A come agricoltura a Canzonissima

Antonio Morese si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza a Napoli: qui fonda il suo primo gruppo. Trasferitosi a Roma, nel 1959 è già uno dei protagonisti dell’Embassy, uno dei simboli della dolce vita romana. Canta le sue canzoni in Italiano, da lui scritte, ma anche quelle in lingua dialettale,tra cui Quant’è bello lu primm’ammore, La zita, Li strascenete e tante altre, ritenute però poco commerciali dai discografici. Nel frattempo è uno dei fondatori storici del Folkstudio nei primissimi anni sessanta. Poi la Sunset Record, gli pubblica il primo disco.

Con la musica aveva portato la sua terra in giro per il mondo: dal Canada all’Argentina, fino alla Russia. I suoi concerti a livello internazionale avevano riscosso nel tempo non poco successo, tanto da farlo diventare famoso ovunque.

Toni Santagata: causa morte

Tony Santagata, è morto all’età di 85 anni. Il cantautore e cabarettista di successo, che nel 1975 vinse “Canzonissima”, è venuto improvvisamente a mancare questa mattina, mentre si trovava in un ospedale di Roma per motivi non ancora noti.

Non risulta, al momento, che il grande artista fosse affetto da una malattia grave o particolare, se non appunto le solite malattie che spesso colpiscono le persone della sua età. Non ci sono notizie nemmeno riguardo a un possibile tumore che affliggeva il cantante.

Toni Santagata: moglie e figli

Tony Santagata è stato legato da sempre con lGiovanna Isola, con cui è convolato a nozze a fine anni Sessanta. I due si sono conosciuti a Portofino, lei è milanese, e sono sempre stati inseparabili, tanto che è arrivata anche la riconferma di questa esemplare unione coniugale con la celebrazione delle nozze d’oro. Il loro amore ha generato un figlio, Francesco Saverio Morese, anch’egli uomo di spettacolo e autore, purtroppo scomparso precocemente, a soli 50 anni

Toni Santagata: canzoni

Nel corso della sua carriera ha scritto sei opere musicali moderne. La più nota è Padre Pio Santo della speranza, eseguita in Vaticano presso l’Aula Paolo VI la sera della canonizzazione del Santo. La canzone finale, Padre Pio ho bisogno di te, è diventata la preghiera ufficiale dei fedeli del santo.

Le canzoni del cantautore pugliese che hanno raccolto apprezzamenti e riconoscimenti sono tantissime. Nel 1974/75 ha vinto “Canzonissima” con il brano “Lu Maritiello“. Da ricordare anche “Quant’è bello lu primm’ammore“, “La zita” e “Squadra Grande“, quest’ultima sigla di uno storico programma tv sul calcio “Golflash”. Nella sua carriera aveva anche scritto alcune opere, tra cui “Padre Pio Santo della speranza“. Si è spento quest’oggi, dunque, un grande artista italiano.