Allerta meteo per giovedì 13 aprile, previsti temporali e nevicate: ecco su quali Regioni

Allerta meteo: giovedì 13 aprile è un’altra giornata caratterizzata dal maltempo su alcune Regioni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità con le zone interessate da temporali ma anche nevicate a bassa quota.

Allerta meteo per giovedì 13 aprile

Torma l’allerta meteo per la giornata di giovedì 13 aprile. Tornano le precipitazioni così come anche le nevicate a bassa quota. Secondo gli esperti è previsto il “transito di una struttura depressionaria sull’Europa centrale determinerà una serie di perturbazioni sul Mediterraneo centrale, che apporteranno sull’Italia temporali, neve a bassa quota al nord e un deciso rinforzo della ventilazione”. L‘allerta gialla è stata annunciata in Umbria e in parte della Lombardia.

Previsti temporali e nevicate: ecco su quali Regioni

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità con i dettagli sulle Regioni. “Precipitazioni:- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria orientale, Emilia-Romagna occidentale, Lombardia orientale, sui settori montuosi del Veneto e sul Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto di Lombardia e Triveneto, Toscana, Umbria, Marche, Lazio orientale , con quantitativi cumulati da deboli a moderati; – da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte meridionale e settentrionale, resto del Nord e del Centro, su Campania, settori tirrenici di Basilicata, Calabria e Sicilia, Puglia meridionale e Sardegna nord-occidentale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: in calo fino ai 900-1100 m sui settori alpini, con apporti al suolo da deboli a moderati, localmente abbondanti sulle zone orientali. Venti: tendenti a forti, con rinforzi fino a burrasca, occidentali su Sardegna, in estensione ai settori costieri di Toscana, Lazio e Campania e in serata alla Sicilia; localmente forti occidentali, in rotazione da Nord sulla Liguria, sui settori alpini occidentali e sui settori dell’Adriatico settentrionale”.