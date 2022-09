Alvaro Soler a Milano: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Alvaro Soler a Milano si esibisce in concerto martedì 27 settembre 2022. Il cantante spagnolo fa tappa in Italia per l'unica data.

Alvaro Soler a Milano: il cantante spagnolo in occasione del suo “magia Tour 2022” si esibisce in concerto a Milano nella serata di martedì 27 settembre 2022. Si tratta dell’unica data e tappa italiana prima di proseguire il giro per l’Europa.

Alvaro Soler a Milano: scaletta delle canzoni

Alvaro Soler si esibisce in concerto alle ore 21 martedì 27 settembre 2022 al Fabrique di Milano per l’unica data italiana.

L’artista porta nel suo tour un curriculum niente male: 4 miliardi di stream sulle piattaforme digitali, oltre due milioni di dischi venduti, 80 Dischi d’Oro e Platino, di cui 20 Platino solo in Italia, 3 nomination ai Latin American Music Awards. Di seguito ecco la scaletta delle canzoni che l’artista porterà sul palco:

Candela Loca Ella Magia Can’t Hold Us Manila La libertad Puebla A contracorriente En tu piel Alma de luz Esperándote Solo para ti Agosto Diferente Déjala que baile El mismo sol La cintura Sofia

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Il prezzi del settore disponibile è l’Unico in Piedi a 40,25 euro. Il concerto era in programma l’8 marzo 2022 a Milano (Fabrique) ed è stato posticipato al 27 settembre 2022. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Questa di Milano è l’unica data italiana, perchè poi l’artista continuerà il suo tour internazionale.

Ecco date e tappe:

Mercoledì 28 settembre 2022 – Halle 622, Zurigo (Svizzera)

Venerdì 30 settembre 2022 – Forest National, Bruxelles (Belgio)

Sabato 1° ottobre 2022 – Bataclan, Parigi (Francia)

Martedì 4 ottobre 2022 – Mitsubishi Electric Halle, Düsseldorf (Germania)

Giovedì 6 ottobre 2022 – 013, Tilburg (Paesi Bassi)

Venerdì 7 ottobre 2022 – Atelier, Lussemburgo (Lussemburgo)

Martedì 11 ottobre 2022 – Auditorio Victor Villegas, Murcia (Spagna)

Mercoledì 12 ottobre 2022 – Teatro Cervantes, Malaga (Spagna)

Venerdì 14 ottobre 2022 – Teatre Coliseum, Barcellona (Spagna)

Domenica 16 ottobre 2022 – Palacio Euskalduna, Bilbao (Spagna)

Giovedì 20 ottobre 2022 – Teatro Principe Rio, Madrid (Spagna)

Venerdì 21 ottobre 2022 – Palau de les Arts, Valencia (Spagna)

Sabato 22 ottobre 2022 – Cartuja Center, Siviglia (Spagna)

Sabato 8 luglio 2023 – R. SH Pop am Strand, Eckernförde (Germania)

