Chi è Paola De Micheli, ex ministra candidata alla segreteria Pd

Paola De Micheli, esponente di punta del Pd ed ex vice di Nicola Zingaretti, si è candidata alla segreteria del Pd per il dopo Letta. Ecco chi è.

Paola De Micheli è sposata con Giacomo Massari, con il quale ha avuto un figlio nel 2016.

Paola De Micheli, dopo il flop alle urne del Pd alle elezioni politiche 2022, si è candidata alla sua successione come segretaria del partito Democratico.

Riguardo a questo suo intendimenti, ha affermato che “ho 49 anni, un curriculum fitto e la voglia di spendermi in qualcosa di importante. Voglio puntare sui militanti, troppo spesso dimenticati, quando non umiliati, e sulla definizione della nostra identità. Chi siamo, questa deve essere la domanda chiave e dovrà essere un congresso diverso dagli altri. Non può diventare una scelta di figurine o un concorso di bellezza. E neanche possiamo stare a discutere di Conte sì o Conte no, perché un partito non in salute non guarisce con le alleanze.

Mi aiuteranno figure che stanno sul territorio, abituate a parlare con la gente”.