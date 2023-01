Giovanni Ludeno, chi è l’attore volto di Antonio in Lolita Lobosco

Chi è Giovanni Ludeno, attore napoletano volto di Antonio in Le indagini di Lolita Lobosco. Già noto in ambito teatrale, si è fatto notare sia in tv che al cinema. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Giovanni Ludeno, vita privata e carriera dell’attore partenopeo

Nato a Napoli nel 1978, Giovanni Ludeno ha 44 anni ed è un attore attore italiano con una notevole carriera teatrale. È conosciuto al pubblico televisivo soprattutto per aver dato il volto ad Antonio in Le indagini di Lolita Lobosco, migliore amico della protagonista e suo fidato braccio destro.

Scopre il mondo della recitazione con il laboratorio Bardefe, che gli consente di lavorare con il regista Umberto Serra. Fa il suo debutto a teatro nel 1996, in Terrore e miseria del Terzo Reich e ne I giusti. Sempre in ambito teatrale, si mette in mostra in diverse opere classiche, tra cui Aiace, Mettiteve a ffa’ l’ammore cu mme!, Le intellettuali, De Ira e L’antro delle ninfee.

Ludeno fa poi il suo esordio al cinema nel 2008, in Gomorra, nel ruolo di un medico clandestino.

Recita in molti altri lungometraggi come Lo spazio bianco, Una vita tranquilla, La peggiore settimana della mia vita, Ma che bella sorpresa, Il giovane favoloso e L’incredibile storia dell’isola delle rose. Appare inoltre in altre serie televisive oltre a Lolita Lobosco, come 1993 e Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. Si sa ancora molto poco sulla vita privata di Ludeno, persona di natura molto riservata. Vive a Caivano, in provincia di Napoli, e ha una pagina Facebook a lui dedicata, dove occasionalmente pubblica aggiornamenti sulla sua carriera artistica.

Torna in tv con la seconda stagione di Lolita Lobosco: “Sono emozionato”

Giovanni Ludeno ha celebrato il ritorno in tv de Le indagini di Lolita Lobosco con un post sulla sua pagina Facebook: “Stasera su Rai Uno parte la seconda stagione. Niente, so emozionato, co pure un po’ d’ansia…Ma in fondo perché? Perché avere ansia? Abbiamo lavorato tanto, e ci siamo voluti bene! Bari posto del cuore. Forza Napoli Sempre.

pH Duccio Giordano”. La seconda stagione della serie, composta da sei episodi, torna sui canali Rai a partire dall’8 gennaio 2023.