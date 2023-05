Allerta meteo rossa e gialla sabato 27 maggio: le regioni colpite e Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo annunciata per l'intera giornata di sabato 27 maggio in alcune regioni dove insisterà ancora il maltempo.

Allerta meteo annunciata nella giornata di sabato 27 maggio. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità evidenziando le zone più colpite dal maltempo e le conseguenze possibili. Ancora colpita l’Emilia Romagna.

Allerta meteo rossa e gialla sabato 27 maggio: le regioni colpite

Il maltempo insiste ancora in gran parte dell’Italia con diverse regioni coinvolte da allerta rossa e gialla. In Emilia Romagna è stato emesso come allerta rossa per rischio idraulico nelle seguenti zone: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola. Mentre nelle altre regioni, comprese sempre anche l’Emilia Romagna, la pioggia sarà protagonista: Toscana, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Lombardia.

Avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato, come sempre, un bollettino di criticità in base alle zone più colpite dal maltempo e dalle conseguenze:

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola

Toscana: Romagna-Toscana